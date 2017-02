Nachschlag

Nach Headlinerbestätigungen wie SYSTEM OF A DOWN, GREEN DAY oder SLAYER bestätigen die Veranstalter vom Nova Rock jetzt vier weitere Bands, die das Line Up noch besser machen. Neu im Line Up sind: STEEL PANTHER “Lower the Bar”, das neue Album der ParodieGlamRocker wird am 24.03.17 erscheinen. MACHINE GUN KELLY der US Rapper ist […]