News vor Weihnachten

Für das Metal on the Hill Festival in Graz gibt es ab sofort die begehrten Hardtickets! Unter http://www.metal-on-the-hill.com gibt’s die schicken Tickets zu kaufen. Seit schnell, bevor die Teile weg sind! ;-) Und natürlich darf eine Bandbestätigung nicht fehlen. Die lokalen Heroes von PAIN IS werden mit ihren groovigen Riffs und fetten Vocals den Schloßberg […]