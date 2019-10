Die Burg Clam bietet mit ihrer einzigartigen Kulisse im Sommer Platz für die legendärsten Open Air Konzerte und beheimatet auch das Clam Rock Festival. Als Zwillings-Festival zum Lovely Days, bringt das Clam Rock die größten Künstler der vergangenen Jahrzehnte in eine unserer schönsten Außenstellen und lädt jährlich zum Tanzen, Mitsingen & in Erinnerungen schwelgen ein!



Der Termin für 2020 ist fixiert, am Freitag, 03. Juli 2020 wird bei Clam live wieder gerockt. Und auch das Line-Up steht bereits fest. Mit DEEP PURPLE und URIAH HEEP beehren uns im neuen Jahr zwei der wohl kultigsten Rock-Größen am Clam Rock Festival. Sohn Dweezil bringt mit DWEEZIL ZAPPA PLAYS FRANK ZAPPA die Musik seines Vaters Frank Zappa live auf die Bühne. Glam-Rock vom allerfeinsten und ein Hitfeuerwerk gibt’s von THE SWEET. Der Name ist Programm – THE DOORS ALIVE erwecken die Legende The Doors wieder zum Leben und bieten eine authentische Performance. Den Festival-Auftakt macht die Linzer Hard Rock Band RED MACHETE.



Tickets gibt’s HIER