Dieses Mal setzen Frank und Tcherno Bill euch wieder die geballte Ladung schwarzen Todes mit Zuckerguss vor. Nicht nur bis zum Platzen gefüllte Eiterbeulen am gesamten Körper, auch noch Zähne kaputt. Shit! Gönnt euch.

Empire – Hypnotica

Pride & Joy Music | 24.02.2017

Pride & Joy Music veröffentlicht die Alben der deutschen Hard Rocker EMPIRE wieder.

Auf der einen Seite stellt sich mir immer wieder die Frage, warum man Scheiben ausgräbt, die schon bei der VÖ nur bedingt für Aufsehen gesorgt haben. Ein Blick auf die Preise für CDs solcher Bands erklärt es. Wenn die Preise für solche „Insider-Tipps“ in die Höhe schießen, wittern vor allem kleinere Labels ein einträgliches Geschäft.

EMPIRE spielen traditionellen Hardrock. Ich würde ihn mal als leicht bieder bezeichnen. Alles ganz nett, aber eine richtig reinknallende Hookline, ein Hardrockhit oder etwas in der Art fehlt leider auf dem Album. „Hypnotica“ ist ein Album für Nostalgiker. Ich sage mal es ist keine Zeitverschwendung sich die Scheibe anzuhören, aber wenn man sie nicht gehört hat, hat man auch nicht viel verpasst.

Punkte: 5/9, Frank

Crystal Viper – Queen Of The Witches

AFM | Februar 2017

Ich erinnere mich noch ganz genau an die Situation. Kleine Redaktionssitzung, damals noch bei Sleaze-Metal.com (R.I.P.). Unser Cheffchen kam mit einem riesigen Paket aus Polen an. Vinyl … Alter, Vinyl! Ein Großteil der Bands war allerdings eher zum Vergessen geeignet, abgesehen CRYSTAL VIPER. Die stachen aus dem Sumpf von obskuren Polen-Releases in dieser Kiste heraus. Keine überragende Band, aber immerhin Heavy Metal mit einer gewissen eigenen Note. Jetzt ist Marta Gabriel mit ihren Jungs also immernoch da und ich gebe zu, dass ich nichts erwartet hatte.

Während sich das Langeisen durch die Rillen frisst (ach ne, ich hab ja ein MP3-Promo), überlege ich immer wieder ob die Scheibe nun mehr nach HELLOWEEN zu Walls Of Jericho Tagen oder frühen GAMMA RAY klingt. Ist auch egal es, passt und macht Spaß, da fällt es dem Hörer auch nicht so schwer hinzunehmen, dass man sich beim Riffing mehr auf die einfachen z.T. schon etwas abgewetzten Riffs konzentriert! Die Produktion ist gut, Marta macht Sache gut und die Melodien, die hier zu Gehör gebracht werden, stellen den Heavy Metal Fan traitioneller Ausrichtung zufrieden. Es ist ein kleiner Schritt zwischen zufriedenstellen und begeistern. Deshalb bleibt es bei 6 Punkten.

Punkte: 6/9, Frank

Danko Jones – Wild Cat

AFM Records | 03.03.2017

„Fire Music“, der Vorgänger erwies sich als “Grower”. War ich zuerst so in dieser „Naja-Stimmung“ muss ich feststellen, dass mir das Album von Durchgang zu Durchgang besser gefiel. Die Livepräsenz tat dann ihr übriges. Tja, entweder bin ich seit dem auf dem DANKO JONES-Trip oder „Wild Cat“ übertrifft den Vorgänger nochmal. Nicht ganz unschuldig daran ist der Knallerstart. Ich bin sofort im Album und das Tanzbein wippt fröhlich vor sich hin. DANKO JONES bleiben wie sie sind. Einfacher Rock ‘n’ Roll, der funktioniert (oder auch mal gründlich zum Rohrkrepierer verkommt). Wie schon geschrieben, der Start funktioniert. Die ersten vier Songs sind großartig. Danach folgt so ein kleines Wechselbad der Gefühle. Auf begeistertes Fäuste-in-den-Himmel-Reißen folgt immer wieder durchschnittliche Kost. “She Likes It“ oder „Success In Bed“ sind solche Songs. Nicht wirklich schlecht, aber so richtig springt der Funke bei solchen Songs nicht über. Eine coole Rock Scheibe, die nicht immer in der allerersten Liga spielt, aber zu großen Teilen viel Spaß bereitet.

Punkte:7/9, Frank

Age Of Reflection – In The Heat Of The Night

AOR Heaven | 24.02.2016

Stilrichtung? Na klar, wer lesen kann … Age Of Reflelection machen AOR . Ach ja, der gute alte “Hausfrauenrock”. Radiotauglich, nicht zu ruppig und mit jeder Menge Gefühl. Auch für Liebhaber dieser Musikrichtung gibt es nur zwei Möglichkeiten. Must-Have oder „Vergiss es!“. AOR würde ich eher in die erste Kategorie stecken. Wie steht es im Informationsmaterial? „Pure British AOR with the power of American Hard Rock“. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Der skandinavische Fünfer schafft es den Hörer zu fesseln. Carl Berglund, Säger vom AGE OF REFLECTION macht einen guten Job. Es ist eben nicht nur ein guter, sondern ein außergewöhnlicher Gesang nötig um diese Musik beim Hörer einschlagen zu lassen. Dass das gelingt ist Berglunds Gesang geschuldet. Last but not least muss man feststellen, dass Erik Martensson der Scheibe einen äußerst guten Sound verpasst hat. „In The Heat Of The Night“ erfindet den AOR nicht neu, wird sicherlich auch für keinen neuen Boom im Radiorock-Sektor sorgen, aber stellt jeden Fan dieser Musik komplett zufrieden.

Punkte: 7/9, Frank

Six-Score – Lebensräume

WOOAAARGH/Hectacombe/EveryDayHate | November 2016 | 29:42 min.

Guter Durchschnittsgrind. Dieses Prädikat geht mir nach halber Spielzeit , also einer Viertelstunde durch den Kopf. Guter Durchschnitt. Was soll das denn? Das soll heißen, dass die Platte schon Hand und Fuß besitzt, aber nicht sofort zündet. Der große Wurf ist die Scheibe nicht geworden, allerdings entwickelt sie mit zunehmender Spielzeit ein Flavour, dass Lust macht sich die Kombo live zu geben und dabei Leute durch den Moshpit zu schubsen. SIX-SCORE aus Linz haben sich auf die Fahne geschrieben die Welt mit schwedischem Grindcoresound zu kontaminieren, der sich ohrenscheinlich stark an solchen Szenegrößen wie NASUM orientiert. Knappe halbe Stunde spielen SIX-SCORE und wüten mit Spaten und Gehirn im Grind, D-Beat und Hardcore-Garten. Die besten Momente auf der “Lebensräume” kommen genau dann vor, wenn schmerzfrei geblastet wird, denn darauf ist die kraftvolle Produktion der Scheibe ausgelegt. Kommt ja durchaus vor, dass bei einer Blastattacke die Snare-Drum untergeht, hier aber nicht. Voll auf die Omme! Die Lyrics sind auf Deutsch und Englisch, wirklich dechiffrieren lässt sich das Gekreische aber natürlich nicht. Anspieltipps sind Meatdustry, Repulsive und Human Robots, die allesamt gut swingen und trotzdem grinden. Spricht mir zu selten das Herz an, aber gut gemacht das Gelöt. Grandioser Sound, handwerklich sehr gut, aber wie gesagt zu wenig Swing.

Punkte: 6/9, Tcherno

Hexenslaught – Demo I [MC/Digital]



Invictus Productions | Oktober 2016 | 16:15 min.

Geiler Sound, Alter! Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos beim mittlerweile dritten Hördurchgang. INVICTUS PRODUCTIONS haben das Demo von HEXENSLAUGHT aus Seattle (Mitglieder von SLUTVOMIT and CRURIFRAGIUM etc.) zum zweiten Mal auf MC und nun auch digital releast. Geboten werden vier knisternde Songs namens “Hellmouth”, “Altar Of Death”, “Devil´s Lust” und “Bleed For Satan”. Wer hier schrummeligen Black/Death der ersten Stunde erwartet liegt nicht kilometerweit daneben. Bei der 15 Minuten dauernden Krachattacke hat ein Mix aus frühen VENOM und solchen Experten wie REPUGNANT oder NIFELHEIM Pate gestanden, wenngleich selbst erstgenannte Band 1981 einen glatteren Sound dargeboten hat. Was einerseits ein bisschen abwertend klingt, andererseits aber wahrscheinlich stimmt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier jemand seinen perversen Garagensoundfetisch auslebt. Sowohl Tape als auch Digitalrelease klingen wie ein Magnetband, das seit der Tchernobylkatastrophe in einem feuchten Kellerloch gelagert wurde. Gibt´s in voller Länge auf geläufigen Videoportalen anzuhören. 0% Innovation, aber sehr unterhaltsam. Hört mal rein!



Punkte: 7/9, Tcherno Bill