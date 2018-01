Ausgebombt hat es sich!

Zumindest für Tom Angelrippers Bandkollegen Bernd “Bernemann” Kost und Drummer Markus “Makka” Freiwald. Einem Post auf der bandeigenen Facebookseite zufolge hat sich der Drahtzieher solcher genialer Machwerke wie “Better Off Dead” und “Agent Orange” von Schlagzeuger und Gitarrist getrennt.

Zu den Gründen hierzu deutet Onkel Tom leidiglich an, dass seine beiden Mitmusiker nicht über mehr über den nötigen Enthusiasmus verfügen würden. Im O-Ton klingt das folgendermaßen : “To obviate a possible routine setting in which would make it impossible to continue our creative work optimally, I would like to start all over again with fresh and hungry musicians.“

Weiterhin würden alle bislang für 2018 bestätigten Auftritte, wie z.B. die Weltturbojugendtage Ende August in Hamburg, wie geplant stattfinden.

Die komplette Erklärung findet ihr auf der Gesichtsbuchseite der Band.

