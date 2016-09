Name: Arschcholio

Arschcholio Genres: Death Metal, Grindcore,

Death Metal, Grindcore, Ort: Neubrandenburg

Neubrandenburg Datum: 01. September 2016 - 04. September 2016

01. September 2016 - 04. September 2016 Webseite: zur Webseite

Der Autor des vorliegenden Berichts hegt keinen Anspruch auf Objektivität geschweige denn Vollständigkeit.



Die Grindcore-Vollbedienung kostet am Eingang 25 Euro. Vor uns liegt ein kleines aber feines Gelände mit der Möglichkeit zu zelten und einer Außenbühne sowie einer kleineren Indoorbühne in der einstigen Gaststätte “Onkel Willi”, die bis heute urig und rustikal wie eine Blockhütte wirkt. Wieviele Menschen sich über das Wochenende insgesamt an den Tollensesee verirrt haben, lässt sich schwer einschätzen, was aber auch egal ist, dat Festival is lütt und schön. Nachdem die Hundekacke entsorgt ist, startet der Zeltaufbau. Paar Leute begrüßen, das erste Pils, der erste Pfeffi, typischer Festival-Klimbim.

Bands am Donnerstag: Als WE SLEEP ihren Auftritt beginnen liegt der Behackungsfaktor auf vertretbarem Niveau. Ich spreche dabei nur von mir, aber auch sonst scheint alles relaxt bis tiefenentspannt zu sein, etliche Fackeln mit Grünzeugs machen die Runde und sorgen für debil grinsende Gesichter. Endlisch nommaale Leute! Als das Hamburger Quartett loslegt kommt die erste Reihe der Besucher auch gleich gut in Schweiß. Rotziger Kreischgesang und miese Riffs lassen die ersten Choleriker im Kreis rennen. Die Snare ist zu leise, was auch prompt beim Soundmann angemahnt wird, mit dem Resultat, dass er die Snare ganz rausmischt. Dennoch gut abgeliefert. In Zukunft geht sicherlich noch mehr für die erst seit kurzem existierende Truppe. Nächste Band PESTHOLE aus dem sonnigen Finsterwalde. Das Powertrio bietet crustigen Thrashmetal, der nur eine Tonlage zu kennen scheint. Tief und tiefer. Dazu asozialer, kläffender Gesang wie auf den ersten DESTRUCTION-Demos. Finsterwalde-Style. Erinnerungslücke. Dann ist schon wieder Alarm, Freunde der Beatmusik! Ebenfalls von der Alster an den Tollensesee haben es ATTACK OF THE MAD AXEMAN geschafft. Trotz der ulkigen Tierkostüme und der passenden Selbstbezeichnung “Animalgrind” kennzeichnet die Band ein hohes Maß an Spielkultur und handwerkliches Geschick. Ein Feuerwerk der guten Laune mit Pyrotechnikeinlagen. Soundtechnisch ist leider immer noch der Wurm drin. So trifft die Meute heute nicht die komplette Axtattacke ins Gesicht, sondern man geht mit einer gepflegten Platzwunde zurück an den Tresen, um die ersten Wunden zu lecken. Den ersten Abend runden VIOLENT FRUSTRATION aus der Hauptstadt mit gelungenem Fratzengeballer der Marke INSECT WARFARE ab. Was morgen auf der Außenbühne geht, spannt mich bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf die Folter.

Bands am Freitag: Auf der Innenbühne ballern ab 17:00 Uhr GUYANA DEATHTAPE den katatonischen Kadavern den Ohrenschmalz aus der Mütze. Wieder ein Powertrio, das keine Gefangenen macht und sich kompromisslos an Grind der alten Schule orientiert. Geht durch! Draußen dürfen DYSTOPIA den heutigen Reigen eröffnen und die Natur mit Deathmetal beglücken. Ziemlich unspektakuläre Beschallung, aber eine ordentliche Dezibelzahl wird auf der fetten PA erreicht. Pfeffi gibt´s im Überfluss! Drinnen geht es nach einer kleinen Auszeit weiter, weil JESUS KOMMT AUS BÜTZOW. Das Quartett bietet ungewöhnlichen Grind, mehr kann ich dazu nicht sagen. Geschwind eine Runde gekickert und zur Abwechslung mal gewonnen, danach raus vor die Outdoorstage, denn das Potsdamer Abrisskommando CYNESS bittet zur gepflegten Massenkeilerei. Geile Band, starke Songs und voller Körpereinsatz. Dazu Punkmit 1000 Blastbeats die Minute. So muss dat. Ugh! Ziemlich ausgepowert verfolge ich dann einen erheiternden Auftritt des Bremer Bouncecore-Kommandos JIGSORE PUZZLE. Lustiges und sympathsiches Quartett mit ordentlich Overdrive in den Arterien und zwei Shoutern am Rande des Hirnschlags. Die komplette Diskographie steht zum kostenlosen Runterlad auf “https://bouncecore.wordpress.com/2013/07/15/jigsore-puzzle/” bereit. Als Catering gibt es übrigens vegetarische Soljanka. Eigentlich nicht mein Ding, aber geschmacklich gibt´s nichts auszusetzen. Die Spaßgrindfraktion trumpft dieses Jahr mit einer der Szenegrößen auf. MANOS aus Erfurt kommen einfach gut an beim Publikum, das muss auch ich als hoffnungsloser Moserer und Müffeler zugeben. Gitarrist und Sänger Mike hat die Menge von Sekunde eins an im Griff, während der Bassist seinen auseinanderfliegenden Viersaiter mit allerhand Unfug, wie einer Wäscheleine und langen Unterhosen verziert hat. Musikalisch ist sehr viel Uffta-Uffta-Grind zu hören. Höhepunkt der schäbigen Darbietung ist die auf der Bühne aufgestellte Plastikrutsche, von der aus sich viele Grinder in einen erdnahen Orbit schießen lassen. Nicht meins, aber trotzdem lustig. Zeit für die Horizontale.

Bands am Samstag: START A RIOT, die sich beharrlich als die Hamburger Punkrockinstitution HAMBURGER ABSCHAUM ausgeben, bieten HC-Punk der alten Schule, der mit Highlights geizt. Der Auftritt geht unterm Strich klar. Anschließend grinden sich die Tschechen SMASHING DUMPLINGS in die Herzen der Anwesenden. Das Quartett aus Pilsen kann mit grindigem Deathmetalgeboller Marke GUTALAX und Ko. Sympathiepunkte einheimsen und lässt die sich auf Bierbänken niedergelassenen Chicos von Beginn an bouncen wie Lowrider. CRUSTIN BEERBAR zerlegen im Anschluss den Innenraum mit fiesen Riffs. Nackte Oberkörper und Leute ohne Schuhwerk. Wat soll ick zu JEHACKTET sagen? Slam ist nicht mein Ding und wird´s auch trotz smarter Ansagen und hoher Grindanteile nicht mehr werden. Abgefeiert wird die Kombo dennoch von nicht wenigen. Nach einem vorzüglichen Pfeffi gibt´s draußen etwas Artfremdes, denn PORTA INFERI killen mit unbarmherzigem Todesblei im Stile früher CANNIBAL CORPSE und zeigen ein hohes Maß an Freude an ihrem Treiben, die Meute auch. Besonders gediegen ist die Aktion mit dem grünen “Gegengift”, das ins Publikum gefeuert wird, um es vor der Kontamination zu schützen. Es handelt sich dabei um nichts geringeres als Plastikspritzen gefüllt mit … richtig! Pfefferminzlikör! Als letzte Kombo auf dem Festival erlebe ich die polnische Goregrindinsitution DEAD INFECTION. Obwohl der Auftritt m.E. eher verhalten und aufgeräumt wirkt brechen hier nochmal alle Dämme im Pit. Rumschubsen gehört hier zum guten Ton! Hier möchte ich morgen Nachmittag nicht aufräumen müssen! Dat war´s, ich habe fertig.

Ein kurzer Nachtrag: weil Pfeffi grün und damit als Gemüse zählt bin ich so dermaßen fit, dass ich mich nach zeitigem Zeltabbau auf den Weg nach Rostock mache, um im dortigen JAZ ein Nachmittagskonzert mit FULL ASSAULT und den grandiosen REACTORY zu besuchen. Bericht folgt.

Noch ein Nachtrag: Menschen aus meinem Umfeld heulen rum, weil die AfD bei der Landtagswahl in MeckPomm abgesahnt hat (beschissen, keine Frage!) und sagen, dass sie nie wieder nach MeckPomm fahren wollen. Dass ich nicht lache! Ihr fahrt doch auch alle zum Summer Breeze, obwohl die dortige Landesregierung ähnlich braun kackegesprenkelt ist wie AfD, NPD und Ko. Wer das mit dem MV-Boykott ernst meint, kackt den korrekten Leuten direkt in den Schlafsack. Ich fahre immer wieder nach MV, wenn ich Bock habe, und supporte die geilen Leute und Anti-Musik. GRINDCORE!