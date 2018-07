Name: Clam Rock Festival

Das Clam Rock Festival lud auch heuer wieder mit einem hervorragendem Line Up auf die Burg Clam ein. Das Wetter war zwar nicht perfekt, dennoch hatten die Besucher Spaß und ließen sich diesen nicht nehmen. Als erster Act standen TEN YEARS AFTER auf der Bühne. Der bluesige Rock begeisterte bereits zur frühen Stunde viele Besucher und war ein perfekter Start in den Tag. GARY CLARK JR. stand als nächstes am Programm. Hier spielte uns das Wetter in der ersten Hälfte des Auftrittes einen kleinen Streich. Doch zum Glück waren die meisten Besucher auf unbeständiges Wetter vorbereitet. Also kurz den Regenponcho drüber, oder die Regenjacke angezogen und weiter im Text. Im Anschluss betrat THE ANIMALS Star ERIC BURDON auf der Bühne und begeisterte mit altbekannten Hits. Nach den ersten drei rockigen Acts folgte nun etwas chilligeres. JIMMY CLIFF begeisterte die Menge mit einer Mischung aus Reggae-Songs und alten Hits. Alleine der Einstieg mit “The Rivers of Babylon” war schon mal phänomenal. Die Besucher feierten den Reggae-Star! Als Hauptact standen dann STATUS QUO auf der Bühne. Und was soll ich sagen. Die Herren haben’s einfach drauf! So viel Energie in einem Auftritt sieht man selten. Auch der Sound war hier grandios. Keyboard, Gitarre, als auch die Vocals hörte man hier perfekt. So gab’s hier eine Menge Hits und auch wenig neues Material. Sogar einen Mini-fünf-Mann-Mosh-Pit gab’s vor der Bühne. Großartig.

Zusammenfassend war die 2018er-Ausgabe des Clam Rock Festivals wieder ein voller Erfolg. Super Acts, gute Stimmung, perfekter Sound. Das Wetter spielte machte zwar immer wieder einen kleinen Stich durch die Rechnung, jedoch störte dies nicht. Nächstes Jahr gerne wieder!

Fotos vom Festival gibt’s HIER