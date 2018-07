Name: Nova Rock

Ort: Pannonia Fields II

Datum: 14. Juni 2018 - 17. Juni 2018

Zum zehnten Mal bin ich heuer auf die Pannonia Fields II im Burgenland gereist um die Klänge verschiedenster Bands zu lauschen. Doch heuer gab’s die Premiere mit schlechtem Wetter am Anreisetag. Hatte ich persönlich schon ein Wacken 2015 2.0 vor Augen, war’s letztendlich gar nicht so schlimm. Ja, die Hauptwege und die Zufahrt zum Caravanplatz waren eine Herausforderung, aber der Veranstalter hat hier gute Arbeit geleistet. Rindenmulch bzw. Hackschnitzel sei dank!

Für den ersten Tag gab’s bereits im Vorhinein einen kleinen Dämpfer, da der Headliner DIE TOTEN HOSEN aufgrund des Gehörsturzes von Sänger Campino absagen musste. Klar war in diesem Fall, dass kein Ersatz-Headliner angekündigt wird. So nahm man MARILYN MANSON und packte ihn von der Red Stage auf den Slot der TOTEN HOSEN auf die Blue Stage. Den Headliner auf der Red Stage übernahmen die sympathischen Australier von PARKWAY DRIVE. Und die Jungs haben den Slot auch mehr als verdient. Grandiose Bühnenshow und eine Livemacht. So eine Band wünscht man sich als Headliner! Auch am Nachmittag konnten viele Bands wie z. B. BLACK STONE CHERRY, SKILLET oder STONE SOUR die Besucher begeistern. Lediglich einige Überschneidungen konnte man nicht ganz nachvollziehen. BLACK STONE CHERRY/SHINEDOWN, STONE SOUR/SKILLET. Jedoch wussten alle die Menge zu beigeistern. Vor dem Headliner PARKWAY DRIVE gab’s dann noch eine fette Portion old school Thrash Metal von niemand geringerem als MEGADETH. Wahnsinnig gute Liveband und super sympatisch. Auch die Setlist war perfekt. Also, gerne wieder! Lediglich die Stimme von MARILYN MANSON war mir an diesem Tag, neben den Überschneidungen, ein Dorn im Auge. Instrumental super, aber an seine Stimme musste man sich erst mal gewöhnen.

Am zweiten Tag gab’s dann endlich besseres/wärmeres Wetter. So begeisterten bereits am Nachmittag Bands wie EISBRECHER, ANTI-FLAG und MAD CADDIES die Besucher. Das abendliche Vorprogramm auf der Blue Stage machte hier niemand geringerer als die Formation um Frontfrau Alissa White-Gluz ARCH ENEMY und der KORN-Frontmann JONATHAN DAVIS mit seiner Soloshow. Hier hätten lediglich die Slots beider Acts getauscht gehört. Sonst super! Mit RISE AGAINST ging’s dann in ordentlicher Punk Manier weiter, bis schließlich die Jungs von AVENGED SEVENFOLD ihren ersten Headlinerauftritt am Nova Rock absolvieren durften. Die Kombination aus Bands passte hier super und die Menge feierte ihre Stars. Nach AVENGED SEVENFOLD gab’s dann nocht mit OTTO & DIE FRIESENJUNGS den heurigen Late Night Act. OTTO war gut bei Laune und die Menge gröhlte bereits zu Beginn die verschiedensten Schlager-Hits im Medley mit. Grandios und meiner Meinung nach perfekt für’s Nova Rock.

Am Samstag wurde das Wetter dann noch besser. Auch die Bands waren an diesem Tag motiviert und gaben richtig Gas. So startete z. B. BODY COUNT FEAT. ICE-T mit einem Cover von SLAYERs Raining Blood und vielen Motherf**s und B**tches als Zwischenansagen. Mit weniger Schimpfwörtern ging’s danach mit BULLET FOR MY VALENTINE weiter. Die Waliser wissen die Menge zu begeistern und spielten einen guten Mix aus Hits und neuen Material. LIMP BIZKIT heitzten der Menge im Anschluss richtig ein. Kein Behind Blue Eyes, dafür jede menge Mosh Pit Action und viele Medleys. Für mich DER Headliner des Tages. Im Anschluss standen die Dänen von VOLBEAT als Headliner an der Reihe. Gut, VOLBEAT mag ich persönlich, jedoch könnten die Jungs jetzt mal ein paar Jährchen Pause machen. Nach 2011, 2013, 2014, 2016 und jetzt 2018 können die Jungs gerne mal bis 2024 Pause machen und sich mal etwas rarer machen. Bis auf den neuen Song The Everlasting gab’s hier nämlich die altbekannte VOLBEAT Show mit Sing-a-long Passagen und Hommagen an JOHNNY CASH und ELVIS PRESLEY. Auf der Red Stage sollte im Anschluss dann Classic Rock Star BILLY IDOL zum ersten mal das Nova Rock bespielen. Die Band hatte sichtlich Spaß am Auftritt und passte meiner Meinung nach auch super auf das Festival.

Am Sonntag merkte man schließlich im Publikum, dass die vergangenen Tage ihre Spuren hinterließen. Viele reisten an diesem Tag schon ab bzw. machten sich nach BILLY TALENT auf den Weg nach hause. BILLY TALENT bewiesen sich wieder sympathisch, jedoch fehlte dem Publikum die Energie um bei den Songs richtig abzugehen. Mit SUNRISE AVENUE stand dann um 19:00 Uhr der Headliner der Red Stage auf der Bühne und begeisterte die Fans. Egal ob Metal Fan, Party Rocker oder Partypeople. Die Blue Stage wurde an diesem Tag kaum bespielt. So hatten IRON MAIDEN lediglich Support von den Londonern THE RAVEN AGE und den Metalcore-Pionieren von KILLSWITCH ENGAGE. Beides gute Bands, die die Besucher gut unterhielten und die Wartezeit auf IRON MAIDEN verkürzten. Pünktlich um 21:00 Uhr ging’s dann auch mit der Show von IRON MAIDEN los. Und die war grandios! Ein Flieger bei Aces High, eine geniale Feuershow, super Sound und ein großer Eddie bei The Number of the Beast. Hier gab’s alles, was das IRON MAIDEN Fan-Herz höher schlagen ließ. IRON MAIDEN gehen einfach immer!

Zusammenfassend war das Nova Rock 2018 ein sehr gelungenes Festival, welches meiner Meinung nach einen Tag kürzer hätte sein können. Trotzdem, super Bands, super Sound, super Publikum, GRANDIOSE Organisation (Hut ab für die Leistung!) und die Ankündigung des ersten Headliners für nächstes Jahr. See you next year!