Name: Clam Rock

Genres: Anderes

Ort: Burg Clam

Datum: 07. Juli 2017

07. Juli 2017



Am 7. Juli gab’s auf der Burg Klam mit dem Clam Rock Festival wieder die Eröffnung für die kommende Konzert-Saison auf der Burg. Heuer sollten u. A. Bands wie URIAH HEEP, MANFRED MANN’S EARTH BAND und NAZARETH auftreten. Bereits vor Einlass merkte man im Publikum, dass heute alles sehr entspannt ablaufen wird. Nachdem der Einlass begann, machte man sich gemütlich auf den Weg um ein schönes Plätzchen am Hang zu ergattern. War dies gefunden, platzierte man seinen Allerwertesten dort und wartete gespannt auf die erste Band. Doch bevor diese die Bühne betrat, gab’s von oben herab etwas Regen. So, dass alles schön nass war. Für den Anfang. Doch pünktlich, als THE DOORS ALIVE die Bühne betreten, lächelte die Sonne wieder auf das Konzertgelände und sorgte bei hoher Luftfeuchtigkeit für ordentlich Hitze. THE DOORS ALIVE geben, trotz etwas eintöniger Bühnenshow, ein Best Of von DOORS Hits zum Besten. Die Songs kommen prima an, der Sound ist super und im Publikum gibt’s bereits die ersten, die zur Musik tanzen.

Im Anschluss geht’s mit CANNED HEAT ähnlich gut weiter im Publikum. Auch die Band hat sichtlich Spaß am Auftritt (außer der Gitarrist, der wirkte auf mich etwas genervt). Auch hier passt wieder alles und auch die Interaktion mit dem Publikum stimmt. Nachdem zehn Minuten länger gespielt wird, als eigentlich geplant, wirkt das Publikum etwas traurig, dass der Gig schon wieder vorbei ist. Nachdem CANNED HEAT um zehn Minuten überzogen haben, startete KRIS KRISTOFFERSON pünktlich. Hier war aber auch nicht viel notwendig, um die Bühne fertig umzubauen. KRIS KRISTOFFERSON legte eine, sagen wir ganz nette Show hin. Man merkte dem Herren sein alter aber schon an. Ein Verzupfer auf der Gitarre hier, ein etwas schräger Ton da. Gesamt etwas langweilig, aber KRIS KRISTOFFERSON wirkte wirklich sympathisch auf mich. Ein richtig netter Opa. :-D

Danach sollte es mit etwas mehr Power weitergehen. NAZARETH waren an der Reihe. Hier bot man den Fans alles, was sie wollten. Eine energiegeladene Show, alte Hits und genügend Interaktion mit dem Publikum. Auch hier wird wieder getanzt und mitgejubelt und die Band hat sichtlich Spaß an der Show. Nachdem NAZARETH eine tolle Show hinlegten, machte es MANFRED MANN mit seiner EARTH BAND, also MANFRED MANN’S EARTH BAND, gleich nochmal besser. Die Band wirkt sympathisch, hat Spaß und feiert mit dem Publikum. Super Band, gerne wieder.

Zu guter Letzt standen noch die Headliner des Abends am Programm, URIAH HEEP. Man merkte im Publikum, dass alle schon sehr gespannt auf diesen Auftritt waren. Pünktlich um 21:30 Uhr betreten URIAH HEEP die Bühne und legten eine grandiose Show hin. Von alten Hits bis zu neuen Songs von den letzten beiden Alben, alles war dabei. Zwar merkte man im Publikum, dass die neuen Songs nicht ganz so ankommen, aber die Menge feiert trotzdem. Hier stimmt auch wieder die Interaktion mit dem Publikum. Zum Abschluss gab’s dann noch den größten Hit der Band, “Lady in Black”. Danach verabschiedete sich die Band und bedankte sich nochmals beim Publikum. URIAH HEEP haben eines mit diesem Auftritt bewiesen: Sie haben wirklich Headliner Qualität! Danke für diese tolle Buchung.

Zusammenfassend war das Clam Rock Festival 2017 ein totaler Erfolg. Publikum super, Sound super, Bands super, Location sowieso. Lediglich die Preise für Essen und Getränke werden langsam etwas utopisch. Aber gut, muss man halt etwas mehr einpacken. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr!

