Name: Obscene Extreme

Obscene Extreme Genres: Death Metal, Grindcore,

Death Metal, Grindcore, Ort: Trutnov

Trutnov Datum: 05. Juli 2017 - 09. Juli 2017

05. Juli 2017 - 09. Juli 2017 Webseite: zur Webseite

Anbei ein kurzer, subjektiver Festivalbericht.

Das Obscene Extreme Festival in Tschechien hatte ich immer mal wieder auf dem Zettel, aber im entscheidenden Moment dann doch jedes Mal den Schwan* eingezogen. Dieses Jahr wurde mir die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen, denn auf das bevorstehende G20-Brimborium vor der eigenen Haustür hatte ich null Bock und auch die Aussicht auf freie An- und Abreise sprachen eindeutig für das freakfreundliche Musikfest auf dem ehemaligen Schlachtfeld in Trutnov. Hinfahrt: 11 Stunden bis Ankunft auf dem Camping Ground. Das Warsteiner im Eurocity-Bistro war ein bisschen schmucklos, aber nötig. Vor Ort wurde die Bezugsgruppe schnell gefunden. Die erste Überraschung: der Zeltaufbau klappt nach zwei Halben wie am Schnürchen, nicht so wie sonst.

Mittwoch: Der erste Abend geht dann auch gleich ganz vernünftig los. Dreimal Speed, bitte! Nachdem das “Freak Festival” verpasst wurde bin ich bei EVIL INVADERS aber voll am Start. Mit dem Geschwindigkeitsmetal der Belgier kann ich auf Platte wenig anfangen, lasse mich von der guten Stimmung aber schnell mitreißen. Zirkel-Peter lässt sich nicht lange bitten und so stolpern, stürzen und stampfen einige Dutzend Maniacs unkoordiniert vor der Bühne herum. Die Truppe tritt das Gaspedal von Beginn an brutal durch und kassiert am Ende eine hohe Punktzahl. Freaks purzeln von der brusthohen Bühnenkante ab dem zweiten Takt zurück in den Pit. Eine Absperrung existiert, ist aber so nahe an der Bühnenkante, dass kein Graben zwischen Bands und Fans entsteht. Danach beschäftige ich mich mit dem Programmheftchen des Festivals. Als nächstes gibt es SATAN´S DEFLORATION INCORPORATED aus Osnabrück. Deutsche Speedmetal-Legende, die wohl kaum einer außer mir nicht kennt, so suggeriert es das Programm. Anfängliche Nervösität und bescheidener Sound bessern sich aber und so bleiben mir S.D.I. dank solcher Songtitel wie “I wanna fuck ya!” und trotziger Ansagen gegenüber des eigenen Alterns in sehr positiver Erinnerung. HOLY MOSES, muss ich gestehen, hatte ich noch nie auf dem Zettel. Frontfrau Claassen wird ihrem Status als abgefeierte Rampensau mit hohem Glaubwürdigkeitsfaktor aber gerecht. Gibt viel altes Zeugs aus den Mitt- und Endachzigern, so dass die 60 Minuten wie im Fluge vergehen. Zwischendurch gibts einen Regenguss, der sich gewaschen hat und die Hälfte der Beiwohnenden unters Zeltdach treibt. Von dort lässt der Auftritt auch sehr gut verfolgen und die Irren vor der Bühne sind eh nicht mehr ganz trocken. Hat Spaß gemacht. Fazit vom Mittwoch. Nette kleine Einstimmung mit teutonischem Thrash von vorgestern. Ich bin absolut in Festivallaune und genehmige mir ordentlich die Halben von Pilsner Urquell. Manko: Lange Schlangen vor den Bierständen, weil zu wenig Druck auf der Zapfanlage ist.

Donnerstag: Halb acht ist es dermaßen heiß im Zelt, dass ich mich unter unseren Pavillon schleife und dort erstmal ein großes Frühstücksbier wegbügeln muss. Geil – dafür lebe ich! Der benachbarten Tanke statte ich, mit eigenem Klopapier bewaffnet, noch einen Besuch ab und nehme, weil sich die Gelegenheit bietet, eisgekühltes Vollgut mit auf den Campingplatz. Am Kaffeestand gibt´s “Americano” (normaler Filterkaffee), Caffe Latte etc. und einige Sorten selbstgemachten Kuchens, an dem ich mich täglich vergreifen sollte. Generell deckt das Fressbudenangebot alle Bedürfnisse eines urban geprägten Verdauungstraktes. Gefällt mir gut, auch wenn alle Gerichte auf dem OEF vegetarisch/vegan sind. Bands: Die ersten fünf Kombos plätschern an mir vorbei, ohne dass eine davon grottenschlecht gewesen wäre. Um halb drei stellt sich dann ein Quartett aus dem heiligen Land namens MOOM auf die Bühne. Ich horche das erste Mal auf, weil die Vocals von Fronterin Sima durch Mark und Bein gehen. Powerviolence versus Sludge, musikalisch echt krank. Wie erwähnt, Vocals nerven, aber gut abgeliefert von den Israelis. Das erste Mal kocht der Pit, auch weil die Sonne unbarmherzig auf uns runterbrennt. Gummitiere und Schlauchboote fliegen umher. SADISMs Oldschool-Death ist eher farb- und freudlos. NOWYOUREFUCKED werden für ihren HC-Punk/Grind trotz beschissener Frisuren von einigen abgefeiert. Danach gehe ich mich ablegen und komme erst um 20:00 Uhr zu BRODEQUIN vor die Bühne. Das Sturmgeschütz der IG-Brutal-Tod-Metall liefert trotz neuem Line Up eine routinierte Leistung ab. Die gesamte Bühne scheint zu scheppern und zu bollern, man wähnt sich beinahe im Hamburger Schanzenviertel. GHOUL paaren gnadenlosen Thrash auf und garnieren ihren Auftritt mit verschiedenen maskierten Charaktären, die das Böse personifizieren. Darunter ein Cyborg/SS/Darth Vader-Hoschi, der eine Mauer bauen will, die beste Mauer, die es gibt, eine Mauer des Todes. Seinem Befehl wird Folge geleistet und so krachen nackte Langhaarige, Kurzhaarige und sonstwo unrasierte Menschen ineinander als wären wir hier auf einem Schlachten-Reenactment der vergnüglichen Sorte. Das brasilianische Deathmetal-Trio KRISIUN tut das, was KRISIUN halt so tun, wenn man ihnen eine laute P.A. zur Verfügung und 1500 headbangwillige Wilde direkt vor die Bühne stellt. Sie covern erstmal gepflegt DEPECHE MODE. Gelungen, aber Gebrüder Kolesne können noch härter. Bei einsetzender Dunkelheit habe ich dann das bittersüße Vergnügen mir das erste Mal KRISIUNs Landsleute RATOS DE PORAO anzusehen. Diese Band habe ich in den letzten 18 Jahren seit Release ihres Albums Carniceria Tropical von 1999, bei den wenigen Chancen sie zu sehen, immer verpasst. Und nun ist es soweit. Punk, Hardcore mit einigen Metalelementen, dass sich der Kalk in der Rübe löst. Das ist auf-die-Fresse-Musik, die in der Champions League spielt. Ganz einfach Weltklasse. DISCHARGE hingegen fahren das Ding routiniert und schmucklos nach Hause. War in Ordnung, aber nochmal sehen muss ich die, Legende hin oder her, nicht.

Freitag: Halb eins kickt mich zum ersten Mal an diesem Tage eine Band. TERROR REVOLUCIONARIO hämmern HardcorePunk der stumpfen Sorte aus der P.A. und sahnen ab. Am geilsten ist der Schlagzeugsound, der mich an SARCOPHAGOs I.N.R.I erinnert. Gute Leistung, die ich mit einem Shirtkauf honoriere. GOD´S AMERICA aus den USA hämmern unvergleichlich stumpfen Powerviolence raus. Der Stiefel brennt, wenn die Band denn einmal spielt und sich nicht den Getränken widmet. RAZORRAPE aus Schweden stampfen mit Uffta-Uffta-Style-Goregrind den Kater aus den Bodys. Nicht mein Bier, aber gut gemacht und wildestens abgefeiert. CRUDE S.S. sind merklich gealtert und liefern eher langweilig ab. Wird trotzdem gefeiert, wenn auch mit wesentlich weniger Aktion vor und auf der Bühne. Die Monitorboxen bilden hier den Rubikon, den es nicht zu überschreiten gilt, Handwerklich einen Gang höher können WOLFBRIGADE schalten. Leicht melodisch und voll in die Magengrube. Niemand schont sich bei den hohen Temperaturen und schönes Kontrastprogramm zu den vorherigen Bands. Den Status, den die Kombo genießt, kann ich zumindest vor dem Hintergrund dieses Auftritts nicht nachvollziehen. SYSTEMATIC DEATH sind mir eine völlig unbekannte Hardcoreband aus Yokohama, die mal richtig gediegen abliefert. Alles geht steil! Zirkel-Peter regiert. VIOLATOR servieren eine fette Show und wären mit der Leistung einem Headlinerslot auch hier angemessen,sprich sie können nochmal am Temperaturregler drehen, so dass die Kernschmelze mit anschließendem China-Syndrom nicht mehr weit zu sein scheint. Sänger Pedro macht gefällige Ansagen gegen Rassismus und den ganzen Müll und lässt hier heute Abend alles und jeden nach seiner Pfeife tanzen. Die Einflüsse früher Sepultura sind offensichtlich, auch wenn ich mir ab und zu nen nackenbrechenden Taktwechsel wie bei den einstigen Donnergöttern wünsche. Dennoch, großartiger Auftritt, der mit deftige Ausflügen der Bandmitglieder(samt Instrumenten) in den Pit garniert wird. Auch hier bin ich aufs Neue von einer Band geflasht, die mir auf Platte wenig zu geben vermag. Doppelrahmstufe! INFEST aus den USA sind die Powerviolence-Pioniere schlechthin und liefern, sagen wir mal, einen typischen Auftritt ab. Frontmann Joe Denunzio verbringt 20 von 45 Minuten Performance inmitten seiner Heerscharen, viel länger ist die Nettospielzeit auch nicht. Dennoch irgendwie unterhaltsam, da komplett schmerz- und melodiefrei. RAZOR – die Thrasmetal-Legende aus Kanada kann den Powerlevel nicht ganz halten.

Am Ende kommt die Völkerzählung auf um die 60 vertretenen Nationen, die ihre Delegierten aufs Schlachtfeld Trutnov entsandt haben.

Auf der Videoleinwand werden permanent lustige Youtubevideos und Verhaltenshinweise gezeigt.

Wir kommen gerne wieder, allerdings werde ich nächstes Jahr trotz böser Ököbilanz auf einen Rückflug bestehen. 16 Stunden Fahrt sind mir dann doch zu bekloppt, nur um noch einen Zwanni zu sparen.