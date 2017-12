Headliner: Five Finger Death Punch, In Flames

Headliner: Five Finger Death Punch, In Flames

Support: Of Mice & Men

Genre: Death Metal, Heavy Metal, Metalcore

Ort: Wien, Location: Stadthalle

Datum: 08. Dezember 2017

Es stand ein wahrlich grandioser Konzertabend bevor. FIVE FINGER DEATH PUNCH und IN FLAMES entschieden sich mal gemeinsam eine Headlinertour durch die großen Hallen Europas zu machen. Nur war das nicht alles. Mit im Gepäck hatten sie noch die Jungs von OF MICE & MEN. Somit waren die ersten Sold-Out-Shows vorprogrammiert. So auch die Wiener Stadthalle. Bei unserer Ankunft waren OF MICE & MEN jedoch schon am Ende ihres Sets angelangt, jedoch dürften die Jungs beim Publikum schön eingeheizt haben.

Im Anschluss ging’s mit IN FLAMES so richtig ab. Während des ersten Songs “Drained” hing noch der Vorhang mit dem Bandlogo vor der Bühne. So etwas nenne ich mal Spannungsaufbau! Nachdem der Vorhang viel, merkte man auch im Publikum, wie der Funke übersprung. Während des Song-Trios “Take This Life”, “Trigger” und “Only for the Weak” ging’s dann auch ordentlich ab im Publikum. IN FLAMES haben offensichtlich Spaß an der Show und sind dankbar. Das Set deckte die letzten 20 Jahre der Bandgeschichte ab und enthielt fast alles, was man sich aus diesen 20 Jahren wünschen kann. Mit visuellen Effekten auf Leinwänden, welche passend zu den Songs ausgewählt wurden, erschaffte man gemeinsam mit etwas Nebel eine richtig geile Stimmung! Genau SO gehören IN FLAMES!

Danach groovten die US-Amerikaner von FIVE FINGER DEATH PUNCH über die Bühne. Mit der Rückkehr von Ivan Moody war die Band nun wieder komplett. Man merkte, dass die Band entschlossener ist, denn je und weiß, wie man das Publikum mitreißt. Kein Album der Band kam zu kurz und mit einem kurzen Akustik-Teil in der Setlist, war die Bad Company komplett (Wrong Side of Heaven akustisch ist einfach nur episch!). Bei altbekannten Hits wie “Bad Company” wird mitgegröhlt und bei schnellen und stampfenden Nummern wie “Burn MF” oder “Jekyll and Hyde” geht’s richtig ab! FIVE FINGER DEATH PUNCH sind ab der ersten Sekunde beim Publikum und wissen, was ihre Fans wollen. Ein paar glückliche Fans in der ersten Reihe hatten dann auch noch die Ehre, auf die Bühne geholt zu werden um gemeinsam mit der Band richtig abzugehen. Moody lies ein Mädchen dann sogar bei “Burn MF” mitsingen – cooler Zug. Zwei Songs später gab’s dann von Moody noch eine Entschuldigung für die letzten Monate. Dafür holte er sich einen weiteren Fan auf die Bühne um dies auf Deutsch zu übersetzen.

FIVE FINGER DEATH PUNCH haben an diesen Abend bewiesen, dass sie headlinerwürdig sind. Headliner am Nova Rock 2019? ;-)