Tourname: Feed The Machine 2018 European Tour

Feed The Machine 2018 European Tour Headliner: Nickelback

Nickelback Support: Seether

Seether Genre: Anderes,

Anderes, Ort: Klam

Klam Location: Burg Clam

Burg Clam Datum: 21. Juni 2018

21. Juni 2018 Bilder: zur Galerie

Die Konzertsaison auf der Burg Clam wurde heuer mit niemand geringerem, als den kanadischen Stars von NICKELBACK eröffnet. Rund 8.000 Besucher lauschten am Donnerstagabend den Klängen der Kanadier. Doch zuvor standen noch die Post-Grunge-Rocker von SEETHER auf der Bühne. Diese nutzten die Videoleinwand von NICKELBACK um deren Logo in roter Farbe zu projizieren. Die Setlist war gut, jedoch kamen die Songs nicht so gut bei den Besuchern an als erhofft. Meistens standen diese nämlich einfach nur da und warteten auf das Ende der Show. Jedoch gab’s rechts vor der Bühne eine kleine Fanbase, die bei der Show richtig abgingen. Sound war hier super und auch die Band hatte, trotz der weniger begeisterten Besuchern Spaß. Trotzdem ein solider Auftritt.

Nun zum Hauptact des Tages, NICKELBACK. Die Kanadier hatten eine super Bühnenshow, und einen beinahe perfekten Sound. Die Band war sichtlich motiviert und hatte extrem viel Spaß. Kurzer Regen konnte die Besucher auch nicht verscheuchen und die Band nutzte die Gelegenheit sofort für ein paar lustige Ansagen. “Get out your plastics!”, so Sänger Chad Kroeger mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Dieser bedankte sich auch beim “Count”, dass sie in seinem Garten spielen durften. Einfach sympathisch die Kanadier. Der Funke ist also ab der ersten Sekunde von der Band zum Publikum übergesprungen und das merkte man in der Setlist. So kamen zur eigentlichen Setlist nocht fünf weitere Songs hinzu. “Savin Me”, welches zum ersten Mal auf dieser Tour gespielt wurde, “Hero”, “If Today Was Your Last Day”, “Super Bon Bon” (SOUL COUGHING Cover) und “Hey Man Nice Shot” (FILTER Cover, feat. Shaun Morgan von SEETHER) fanden so den Weg in die Setlist.

Zusammenfassend war es ein grandioser Konzertabend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. 2,5 Stunden Konzert, super Sound, super Location, super Publikum, super Bands. Gerne wieder!

Fotos vom Konzert gibt’s HIER