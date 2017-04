Tourname: Unbreakable Tour

Unbreakable Tour Headliner: Parkway Drive

Parkway Drive Support: Stick To Your Guns, Darkest Hour

Stick To Your Guns, Darkest Hour Genre: Metalcore,

Metalcore, Ort: Linz

Linz Location: Posthof

Posthof Datum: 16. April 2017

16. April 2017 Bilder: zur Galerie

Am Ostersonntag gab’s im ausverkauften Posthof Linz ordentlich was auf die Ohren von den Jungs von PARKWAY DRIVE. Doch zuerst groovten die Herren von DARKEST HOUR aus Washington D.C. über die Bühne des Posthofes. Jedes Riff saß perfekt. Man merkte also, dass die Band bereits wusste was sie tun und das war auch gut so. Im Publikum gab’s vom ersten Song an geheadbange und die obligatorischen Pommesgabeln. Gegen Ende des Sets gab’s dann nach Aufforderung von Sänger John Blakemore Henry den ersten Circle Pit des Abends. Doch dieser sollte nicht der einzige bleiben. ;-)

Nach einer kurzen Pause gab’s dann eine ordentliche Portion Hardcore von STICK TO YOUR GUNS serviert. Eingängige Riffs und schnelle Tempos bei den Songs schufen die besten Voraussetzungen für die ersten Mosh Pits. Man merkte bereits hier, dass das Publikum schon sehnsüchtig auf PARKWAY DRIVE wartete und somit war noch nicht der gesamte Posthof in totaler Extase. Doch dazu später mehr. ;-)

Die doch jüngeren Jungs von STICK TO YOUR GUNS bewiesen sich trotzdem als perfekter Support Act für PARKWAY DRIVE und heizten die Menge so richtig auf.

Als PARKWAY DRIVE um 22:00 Uhr die Bühne betraten, geriet die Menge in eine totale Extase, welche ich sehr selten bei einem Konzert erleben durfte. Vom ersten Song “Wild Eyes” bis zum letzten Song “Bottom Feeder” war der gesamte große Saal im Posthof in Bewegung. Eine solche Energie von der Band, als auch vom Publikum spürte ich zuletzt bei den BÖHSEN ONKELZ in Wien. Bei jedem Song war der halbe Saal ein einziger Mosh Pit und der Rest gröhlte entweder mit, oder headbangte zu den groovigen Riffs der Jungs aus Down Under. Zu Beginn des Sets gab’s dann auch eine kleine Feuershow und ein paar Funken von der Decke. Natürlich durften während des Sets kleinere Feuershow-Einlagen nicht fehlen und ein paar Knaller auf der Bühne rundeten die meiner Meinung nach sehr gute Bühnenshow sehr gut ab. Der Sound war wie sonst auch im Posthof sehr gut. Lediglich war es für meinen Geschmack teilwese etwas zu laut, sodass sich manche Passagen leicht überschlugen. Doch das störte im Publikum niemanden. Bei “Swing” war schließlich der gesamte große Saal im Posthof in Bewegung und in der Mitte gab’s, ich wage zu behaupten, den wohl größten Mosh/Circle Pit, den es im Posthof je gab.

Fazit: PARKWAY DRIVE gehören eindeutig zu den besten ihres Genres. Das haben sie am Sonntag wieder einmal bewiesen. In zukünftigen Jahren können es die Jungs noch groß rausbringen!

Hier gibt’s die Fotogalerie vom Konzert:

https://www.facebook.com/pg/christoph.hornes.photography/photos/?tab=album&album_id=1907358609482972