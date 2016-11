Headliner: Volbeat

Volbeat Support: Airbourne, Crobot

Airbourne, Crobot Genre: Heavy Metal,

Heavy Metal, Ort: Linz

Linz Location: TipsArena

TipsArena Datum: 01. November 2016

01. November 2016 Bilder: zur Galerie

Zuallererst möchte ich kurz über das Geschehen vor dem Konzert berichten. Die Organisation war wirklich katastrophal. Bereits bei der Ankunft erfuhren wir, dass der Parkplatz vor der TipsArena nur für Mitarbeiter reserviert ist und wir trotz Behindertenausweis nicht hinein durften. Der Security nur so: “Sucht euch irgendwo einen Parkplatz.” Meiner Meinung nach geht das gar nicht. Aber ja, es sollte nicht das Ende sein. Eine endlose Schlange an Menschen stand bereits am Parkplatz und wartete auf den Einlass. Laut Gesichtsbuch sollte dieser ja um 18:30 Uhr starten. Jedoch startete dieser erst um ca. 19:00 Uhr. Nachdem ich mein Presseticket hatte, stellte ich mich schön brav auf der Seite der Arena an, um direkt beim Treffpunkt zu sein. Die Securities schickten mich jedoch zum Haupteingang, und dort sollte der Spaß erst richtig anfangen… Das Schlangensystem, welches zuvor aufgestellt wurde, war nach einigen Minuten hinüber und die Leute standen einfach auf einen Haufen und warteten auf den Einlass. Jedoch rührte sich die Menge nur wenige cm in 10 Minuten. Anmerkung: CROBOT begannen in 10 Minuten zu spielen. Also ging ich nochmals zum anderen Einlass um wenigstens ein paar Bilder von CROBOT zu ergattern. Was sich dann schließlich auch bewahrheitete. Doch nun zu den Shows:

Crobot

Im Wavebreaker war bereits einiges los und man merkte auch, dass die Jungs aus den USA bei den Leuten gut ankamen. Ohne Aufforderung des Sängers klatschten die Leute mit und vereinzelt sah man headbangende und tanzende Leute. Passend zum dreckigen Hard Rock den die Jungs bestens beherrschen gabs eine dunkle Lichtshow und fette Gitarrenriffs.

Airbourne

Bei AIRBOURNEwar dann die Halle schon schön voll. Auch die Stimmung war hier super. Die Australier wissen halt, wie man guten Hard Rock macht. Hier sollte man ein Gütesiegel veröffentlichen: “Hard Rock made in Australia”, denn die Jungs um Sänger Joel O´Keffe stehen den großen Hard Rock Ikonen von AC/DC nämlich um nichts nach! Natürlich gabs auch wieder vereinzelt Mosh Pits in der Menge und einen Song für den Meister höchst persönlich: LEMMY KILMISTER. Von altbekannten Hits wie “Running Wild” oder “Live it Up” bis hin zu Songs vom neuen Album “Breaking Outta Hell” war eine schöne Mischung dabei. Leider war das Set nur 9 Songs lang. Jedoch gibt’s die Jungs nächstes Jahr wieder live am Nova Rock Festival! AIRBOURNE gehen einfach immer!

Volbeat

Direkt nach AIRBOURNE fiel ein VOLBEAT Vorhang vor der Bühne herunter, welcher die Menge bereits zum Schreien brachte. Nach 30-minütiger Umbaupause startete der Headliner des Abends mit der ersten Single des neuen Albums “The Devil’s Bleeding Crown”. Bereits bei diesem Song merkte man, dass dieser bald einen Fixplatz in der Setlist finden wird. Nach einigen Songs gabs dann das obligatorische “Ring of Fire” Intro für “Sad Mans Tongue”. 8 Mosh Pits zählte ich bei diesem Song in der gesamten Halle. So viele gabs nur bei diesem Song! Der Band merkte man es bereits an, dass es ihnen wirklich Spaß macht zu spielen. Und das Gute dabei: die Herren sind deswegen nicht abgehoben. Sie bedankten sich beim Publikum und schätzten es, dass eine solch gute Stimmung in der Halle herrschte. Später gabs dann auch eine Widmung an den ehemaligen TEENAGE BOTTLEROCKET Drummer “Brandon Carlisle”.

Abschließend gabs dann bei Still Counting eine nette Abwechslung: die Band holte Kinder und Jugendliche auf die Bühne, denn sie seien schließlich die nächste Rock-Generation. Eine super Aktion die ich total feier. Trotz ihres so schnellen Erfolges haben es VOLBEAT geschafft, publikums- bzw. fannah zu bleiben und werden meiner Meinung nach auch immer sympathischer. Danke für dieses tolle Konzert!

Kurz zusammengefasst:

Konzert super, Organisation katastrophal!

Fotos gibt’s HIER