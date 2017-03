Tourname: Dead To The World Tour 2017

Hamburg Location: Knust

Knust Datum: 23. Januar 2017

Hoppla! Dieser Bericht sollte ursprünglich bereits Mitte Februar online gehen. Besser spät als nie :)

Erneut ein Montagabend auf einem Konzert in der Elbmetropole. Heute geht´s mal wieder ins KNUST an der U-Bahnstation Feldstraße. Es gibt viele Locations in Hamburg – das etwa 500 Zuschauer fassende KNUST gehört zu den sympathischeren.

Der Tanz beginnt mit Dosenbier vom U-Bahnkiosk, das ich mir bei Eiseskälte in die Langhaarrübe schüttele. Mir frieren die Griffel fast ab. Hier und da nett gesabbelt und mich selbst gefragt, wo ich meinen ZÜÜL-Coozie verloren haben könnte. Nur zur Info. Ein Coozie ist ein Bierhalter aus Neopren oder ähnlichem Material, der die Flossen warm und das Bier kalt hält. Ein absolut sinnvolles Zubehör für jeden Biertrink-Metaller. Ein Liter Randalebräu outside reicht vorerst. Drinnen gibt´s ja mehr, wenn auch zu diskutablen Preisen, wobei man in HH schlimmer über die Theke gezogen wird als hier vor Ort.

Dat KNUST ist gut gefüllt. Es gibt zwar einen Pfropfen auf Höhe des Tresens, aber wenn man den passiert hat, eröffnen sich für gewöhnlich zwei, drei m² Platz pro Nase direkt vor der Bühne. Special Guests sind LOCAL H aus Chicago. Eine Kombo, von der ich heute Abend das erste Mal höre. Liegt das an meiner Ignoranz oder schlichtweg, dass mich der Stiefel, der hier auf der Bühne stampft nicht berührt? Für alle, denen es so geht wie mir: die zwei Mucker aus USA haben schon einige Lenze auf dem Buckel und sind praktisch genauso lange im Geschäft wie der Headliner, nämlich seit April 1990. Der durchaus eingängige Garagenrock des Duos stößt auf Sympathien, und so dauert es nur zwei Songs bis sich die ersten Besucher freundschaftlich übers Parkett schubsen und sich Fronter Scott höflich für die entgegengebrachten Sympathien bedankt. Der Sound geht klar. LOCAL H erledigen ihren Job wie eine gut geölte Maschine und dafür gibt´s zu Recht Applaus.

Dass die Alternative-Metaller HELMET im Allgemeinen und Page Hamilton im Speziellen live über jeden Zweifel erhaben sind, ist hinlänglich bekannt. Für mich persönlich war es eine dicke Überraschung zumindest eine handvoll Vertreter aus der hiesigen Grindcore- und Death-Metal-Szene beim Konzert anzutreffen. Auf meine Frage was die eben Erwähnten hier zu suchen hätten lautete der Tenor in etwa s0: “Ich hab´sie 199X das letzte Mal gesehen, als sie noch heavy und dreckig waren und nu wird´s einfach mal wieder Zeit.” In der Tat. Mittlerweile ist Page einziges Originalmitglied bei HELMET und geht mittlerweile auch steil auf die 60 Jahre zu.

HELMET wühlen sich mit “Life or Death” von der aktuellen Scheibe sowie “In Person” über “See You Dead” bis hin zu “Ironhead” chronologisch bis 1992 zurück. Vier Stücke bilden den ersten Part des Sets, bevor Page die erste seiner regelmäßigen Ansagen bringt, viele davon in gutem bis sehr gutem Deutsch. Da ich bereits vorm Auftritt einen Blick auf die Setlist erheischen konnte, war ich ziemlich skeptisch wie die Stimmung werden würde. Meine Befürchtung sollte sich glücklicherweise als nichtig herausstellen, denn selbst die neuen Songs sorgen bei Crowdsurfern und Umherstehenden für positive Vibrationen und ausufernde Sympathiebekundungen. Die Review könnte hier zuende sein. HELMET wirken professionell, nicht bocklos. Für einen Montagabend in Hamburg ist die Stimmung ausgelassen, auch wenn die Theke kein “Bier ausverkauft!”-Schild aufstellen muss (wie z.B. zwei Wochen später im Mehr! Theater bei KREATOR). HELMET haben den Abend von Beginn an in der Hand und fahren einen Auswärtssieg ein. Mit dem nächsten Block bestehend aus “Bad News”, “Drunk”, “Vaccination” und “I Love My Guru” werden gleich drei weitere Tracks von der aktuellen Scheibe ins KNUST gefeuert und auch diese verfehlen ihre Wirkung nicht. Gepoge, Geschubse, Gegröhle, Mitsingen, nackte Oberkörper. Allerdings eher in Richtung 40 Jahre tendierende Oberkörper. Mein eigener Kadaver zeigt ebenfalls bereits die ersten Macken, aber mit hastig genossenem Bier und flotter Musik können die Wehwehchen schnell vergessen gemacht werden.

“Red Scare” soll heute der letzte Track von der “Life or Death” sein. Man kann nicht komplett übersehen, dass solche Songs wie “Blacktop” vom Debüt ein Stück weit für mehr Gegröhle sorgen, nichtsdestotrotz wird bei den neuen Tracks abgebangt. Mit “Unsung”, einem der Übersongs aus dem Helmet-Fundus und “Turned Out” endet die offizielle Setlist. Routiniert geht das Quartett von der Bühne, um nach zwei entspannten Schlucken aus der Astrapulle für einen Zugabenblock aus sechs Songs erneut auf die Bretter zu treten. Es gibt natürlich den Kracher “In the Meantime”, das die Temperatur nochmal hochregeln kann, das etwas aus der Reihe fallende “Sam Hell” sowie das lauthals geforderte “Milquetoast”. Nach “Birth Defect” ist dann tatsächlich Schluss und der Zuschauer zufrieden.

Wer HELMET in den 90ern oder Beginn des Jahrhunderts je live gesehen hat, weiß dass da noch Luft nach oben ist, dies allerdings nicht zu hoch bewerten sollte. Ich ziehe mein nicht vorhandenes Baseballcap. HELMET – immer eine gute Liveband, egal in welchem Line-Up!