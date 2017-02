Tourname: Ten Years of Pussy

Da kann ich bei meinem Kurzzeitgedächtnis aber von Glück sagen, dass die Gegend, in der ich wohne, massiv mit Konzertplakaten der Nashvillianer kontaminiert worden ist. NASHVILLE PUSSY, rotziger, bluesiger Rock n Roll mit leichtem Südstaatenbouquet.

Als ich NP das letzte Mal sah, bin ich nach einem zermürbenden Zehn-Stunden-Tag krank aufs Konzert gegangen, und konnte, dank solcher Songs wie “Keep on fucking!” und zweier, riesiger Biere am nächsten Tag wieder gesund zur Maloche stratzen. Die Heilungskraft heißer Beatmusik eben. Der Monkeys Music Club befindet sich in HH-Altona, in Steinwurfweite der sehr viel bekannteren “Fabrik” und ist gut bis sehr gut zu erreichen. Auf den ersten Blick wirkt der Laden auch nicht ausladend. Bierpreise sind ok. An der Abendkasse werden mir 22 Eus abgeknöpft.

Nach einem guten Bier und dem üblichen Gesabbel mit irgendwelchen Bekannten rocken BLACK-BONE aus den Niederlanden los und nehmen keine Gefangenen. Die Songs klingen nach Alternative-Metal in der Machart solcher Bretter wie LIFE OF AGONY, allerdings nicht ganz so genial. Dafür sind die Vocals zu eindimensional und auch die Songs glänzen in erster Linie durch ihre gewollte Schlichtheit. Nichtsdestotrotz rockt das Trio was das Zeug hält. Das Dreiergespann hat bereits bei mehr als 200 Shows Bühnenerfahrung gesammelt undzwar als Support nicht ganz unwichtiger Bands, wie SAXON, DEEP PURPLE, STATUS QUO, nur um ein paar zu nennen. Das kommt der Band zugute, denn Hamburg ist wochentags mitunter ganz schön zäh, was Begeisterung anbelangt. Zumindest die ersten beiden Reihen bewegen die Ärsc*e, ab und zu dreht sich gar ein Haarschopf wie bei richtiger Musik (Death Metal) und Sänger/Gitarrero Steef nimmt die positiven Reaktionen gerne auf und kommt das ein oder andere Mal von der Bühne, um in der Meute zu baden und animiert nach allen Regeln der Kunst. Nach oben ist, was die Songs angeht, noch Platz. Wirklich einprägsam fand ich keinen davon, wenn eine Band das mit sichtbarem Bock aufs Spielen kompensieren kann ist das allerdings nur ein kleiner Makel. Nach dem 45-minütigen Auftritt der drei Jungs aus Eindhoven bleibt deswegen sogar ein leichter, aber positiver Eindruck.

Zum Hauptact ist bereits alles Wesentliche bekannt bzw. gesagt. Sleazy, betrunken und eine Überdosis an heftigen Riffs und Mitsingpassagen, garniert mit den dreckigsten Soli zwischen Elbe und Mississippi und Mümmelmannsberg, aus den Händen von Leadgitarristin Ruyter Suys. NASHVILLE PUSSY funktionieren schlicht und ergreifend, so auch heute. Los geht´s mit “Pussy Time”, “Come on…”, “Pillybilly” und dem etwas getragenerem “I´m so High”. Die Meute frisst Blaine Cartwright in seiner 70-er Jahre Rennfahrer/Stuntmanjacke aus der Hand, sodass sich dieser gar nicht zu sehr verausgaben muss. Ich kann mich noch an den Auftritt vor zwei Jahren im Logo erinnern, als Blaine zwischen zwei Songs kundtat, dass er niemals gedacht habe, dass es in Hamburg andere Locations gäbe, als auf der Reeperbahn und mitten im Satz kollabierte. Geil ist das natürlich nicht, aber verglichen mit der Show wirkt die Show heute Abend fast schon spießig, wenn nicht sogar routiniert, um dieses Unwort mal zu gebrauchen. Bis auf den Übersong “Keep on Fucking!” sind alle, in Rock n Roll gegossenen Heldentaten vertreten. “Pussy´s Not a Dirty Word” beschließt das reguläre Set. Die Band tut so, als würde sie von der Bühne gehen, kehrt aber bereits 5 Sekunden später an ihren Arbeitsplatz zurück. “Struting Cock” und “Go Motherfucker Go” sind dann allerdings der Abschluss eines dreckigen Sets, sodass Leadgitarrera Ruyter Suys barfüßig, verschwitzt und mit fünf gerissenen Gitarrensaiten vorm Verstärker liegend in Richtung Ohnmacht diffundiert. Keine Angst, nach nicht ganz jugendfreien Anfeuerungsrufen der Rockfans steht die Furie wieder auf den eigenen Beinen und verabschiedet sich in den wohlverdienten Feierabend. Das hat schon gepasst heute und von angezogener Handbremse zu schreiben wäre auch nicht angemessen, allerdings können NASHVILLE PUSSY noch zwei Gänge hochschalten, wenn sie wollen oder müssen.

http://www.black-bone.nl/

http://www.nashvillepussy.com/

http://www.monkeys-hamburg.de/