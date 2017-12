Seit 2010 bereits begeistert das CLAM ROCK FESTIVAL alljährlich mit Acts wie DEEP PURPLE , TOTO, SANTANA, JOHNNY WINTER , MOTHER’S FINEST, THE SWEET oder MANFRED MANN’S EARTH BAND – um nur einige zu nennen – das Publikum in der Burgarena zu Klam.



Musikalische Legenden und die großartige Kulisse machen das Clam Rock jährlich für tausende Fans aus dem In- und Ausland zu einem Sommer-Highlight.Und auch 2018 sorgen Namen wie STATUS QUO , JIMMY CLIFF , ERIC BURDON, GARY CLARK JR. und TEN YEARS AFTER dafür, dass der 29. JUNI bereits jetzt im Festivalkalender markiert werden muss, denn wie jedes Jahr gilt: auf der Clam wird wieder gerockt bis die altehrwürdigen Mauern der Burg wackeln!

