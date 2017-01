Das Clam Rock Festival geht heuer in die nächste Runde und wartet mit einem schönen Line Up für Hard-Rock-Fans. Am 7. Juli gibt’s daher wieder einen Grund, auf die Burg zu pilgern.

Die bestätigten Bands:

URIAH HEEP

KRIS KRISTOFFERSON

CANNED HEAT

THE DOORS ALIVE

Weitere Bands inkl. den Headliner folgen!

Tickets gibt’s unter http://www.oeticket.com