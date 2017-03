Nach seinem Einstand im Jahr 2012 im Backstage Werk in München mit 400 Besuchern und einer weiteren Ausgabe 2013 in der selben Location mit 900 Besuchern, wuchs das Dark Easter Metal Meeting 2014 um eine zweite Bühne in der Backstage Halle und es kamen erneut 900 Besucher. Das Dark Easter Metal Meeting 2015 fand erstmals auf drei Bühnen (Backstage Werk, Backstage Halle und Backstage Club) statt und war erstmals ausverkauft. Die fünfte Ausgabe 2016 war bei gleichem Bühnenkonzept nahezu ausverkauft. Die sechste Ausgabe am 15. und 16. April 2017 wird erstmals an zwei Tagen stattfinden. Am 15. April 2017 werden zwei Bühnen (Backstage Halle und Backstage Club) bespielt, am 16. April 2017 drei Bühnen (Backstage Werk, Backstage Halle und Backstage Club). Ostern 2017 wird dank eines abwechslungsreichen und hochkarätigen Aufgebots von insgesamt 25 Bands nicht nur für Fans und Freunde des Black-/Dark-/Death- und Doom-Metals wieder ein unvergessliches Erlebnis.

15. April 2017:

MEMORIAM + DESERTED FEAR + IMPERIUM DEKADENZ + RAVENCULT + SARKOM + OUTRE + GILGAMESH + AVSLUT

16. April 2017:

MAYHEM + MARDUK + ASPHYX + AHAB + BATUSHKA + HELRUNAR + PILLORIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + MOURNING BELOVETH + FÄULNIS + DÉCEMBRE NOIR + REVEL IN FLESH + CARONTE + ELLENDE + ASPHAGOR + HAILSTONE + VALBORG

Drei Areas (Backstage Werk, Backstage Halle und Backstage Club) – Keine Überschneidungen der Bands auf den beiden Hauptbühnen im Werk und in der Halle!

Mehr auf http://www.backstage.eu/, http://www.facebook.com/ darkeastermetalmeeting und http://www.facebook.com/ mrwconcerts

Die 2-Tages-Tickets gibt es fürca. 56€ auf http://www.backstagetickets.eu/live/dark-easter-metal-meeting-2017.html zu kaufen.

Eine Veranstaltung von Backstage Concerts GmbH und MRW – Concert Promotion & Booking