Hiermit ist es offiziell: Das Metal Frenzy Open Air in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) geht 2017 in die vierte Runde! Vom 29. Juni – 01. Juli 2017 werden wieder Besucher und Bands der härteren musikalischen Gangart aus aller Welt den Weg in die Altmark finden.

An Altbewährtem wird festgehalten wie an den Tagestickets, am Warmupabend und dem Programm von Donnerstag bis Samstag. Neu dazu kommt, dass sich die Veranstaltung musikalisch noch mehr öffnet und das Programm somit für mehr Musikfreunde interessant macht. Außerdem schiebt sich das Festival im Juni ein Wochenende nach hinten auf den 29. Juni bis 01. Juli.

„Auch die vierte Ausgabe wird wieder ein Kraftakt für alle Beteiligten, aber gemeinsam schaffen wir auch das“, sagt Veranstalter Robert Röttger. Motivation zieht er hierbei aus dem Feedback der Gäste: „Die positive Resonanz der Besucher ist weiterhin ungebrochen und der Standort Altmark gefällt uns nicht nur aus Lokalverbundenheit. Die Region macht immer mehr mit und das ist das was wir erreichen wollten.“, so Röttger.

Weiterhin soll auf die familiäre Atmosphäre und das kleine Areal mit den somit verbundenen kurzen Laufwegen gesetzt werden. Ein Erlebnisbad direkt neben der Camping-Wiese haben außerdem auch nur wenige Festivals zu bieten.

Das 3-Tages-Tickets gibt es ab 66,66€ im Vorverkauf, Parken und Campen inklusive.

Die ersten 100 Tickets im Vorverkauf gibt es zum Frühbucherpreis von 59,90€ – Tagestickets sind je 38,00€/Veranstaltungstag an der Abendkasse erhältlich.

Das Wichtigste in Kürze

Termin : 29. Juni – 01. Juli 2017

: 29. Juni – 01. Juli 2017 Lage und Anfahrt : Das Festivalgelände befindet sich in 39638 Gardelegen, an der Magdeburger Landstraße 20 (direkt gegenüber vom Erlebnisbad Gardelegen).

: Das Festivalgelände befindet sich in 39638 Gardelegen, an der Magdeburger Landstraße 20 (direkt gegenüber vom Erlebnisbad Gardelegen). Tickets: 3-Tages-Ticket ab 66,66 Euro (zzgl. Versandkosten und Gebühren). Ermächtigt zum Eintritt an den drei Veranstaltungstagen. Parken und Campen ist mit diesem Ticket kostenlos. Die ersten 100 Ticket-Käufer erhalten ihr Ticket zum alten Preis von 59,90€