Für das Metal on the Hill Festival in Graz gibt es ab sofort die begehrten Hardtickets! Unter http://www.metal-on-the-hill.com gibt’s die schicken Tickets zu kaufen. Seit schnell, bevor die Teile weg sind! ;-)

Und natürlich darf eine Bandbestätigung nicht fehlen. Die lokalen Heroes von PAIN IS werden mit ihren groovigen Riffs und fetten Vocals den Schloßberg zum Beben bringen. Lasst euch die Jungs und die Dame nicht entgehen!