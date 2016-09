Ladies and Gentleman, werte Metalheads – das Metal on the Hill festival freut sich, euch heute PARADISE LOST als einen der Headliner präsentieren zu dürfen.

Es wird die einzige Österreich-Show 2017 der Band sein!

Bisher bestätigt sind außerdem bereits BLIND GUARDIAN, ALESTORM, ARKONA, SERENITY und VISIONS OF ATLANTIS.