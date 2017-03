Langsam wird’s ernst im Hause Metal on the Hill. Im Laufe der nächsten Wochen wird die Tageseinteilung der Bands bekannt gegeben. Den ersten Leckerbissen gibt’s mit der Einteilung der beiden Headliner. PARADISE LOST werden am Freitag, 11. August, headlinen, während BLIND GUARDIAN am 12. August das Festival abschließen werden.

Man darf sich also auf eine richtige Metal-Party freuen!