Das Metal on the Hill Festival komplettiert sein Line Up mit einem melodischen Schmankerl aus Deutschland. Mit ORDEN OGAN ist nun das Line Up komplett und bietet für jeden Metal-Fan etwas.

Folgende Acts werden nun beim Metal on the Hill vom 11. bis 12. August aufspielen:

BLIND GUARDIAN – PARADISE LOST – PRIMORDIAL – ALESTORM – INSOMNIUM – ORDEN OGAN – ARKONA – ROTTING CHRIST – NERVOSA – SERENITY – VISIONS OF ATLANTIS – DAWN OF DISEASE – EBONY ARCHWAYS – PAIN IS