Das Metal on the Hill Festival in Graz hat Nachschub in Sachen Bands verkündet!

Neu mit dabei:

NERVOSA

Brasilianischer Thrash-Metal auf dem Metal On The Hill 2017!

ROTTING CHRIST

Mit Special Oldschool Show am Metal On The Hill 2017!

Das gesamte Line-Up sieht so aus:

BLIND GUARDIAN

PARADISE LOST

ROTTING CHRIST

ALESTORM

ARKONA

NERVOSA

SERENITY

VISIONS OF ATLANTIS