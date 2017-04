Die Tageseinteilung für das Metal on the Hill Festival in Graz ist vollständig.

Freitag, 11. August

PARADISE LOST

PRIMORDIAL

INSOMNIUM

ORDEN OGAN

VISIONS OF ATLANTIS

NERVOSA

PAIN IS

Samstag, 12. August

BLIND GUARDIAN

ALESTORM

ROTTING CHRIST

ARKONA

SERENITY

DAWN OF DISEASE

EBONY ARCHWAYS

Hardtickets gibt unter https://www.metal-on-the-hill.com