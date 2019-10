Liebe Nova RockerInnen!

Wir können uns nicht oft genug für ein großartiges Nova Rock Festival 2019 bei euch bedanken! Seit etwas mehr als 3 Monaten ist es ruhig geworden auf den Pannonia Fields – lediglich den Wind konnte man durch die Felder pfeifen hören. Doch jetzt zieht wieder ein gewaltiger Sturm auf, der euch die “Ohrwaschln” ordentlich durchfegen wird: die ersten Acts für’s nächste Jahr sind endlich da!

Neben dem ersten großartigen Headliner System Of A Down knallen wir euch ein reichhaltiges erstes Bandpaket vor den Latz. Von (Nu) Metal über Punk Rock bis Hip Hop ist bestimmt wieder für jede/n was dabei: SYSTEM OF A DOWN, BILLY TALENT, KORN, DISTURBED, THE OFFSPRING, SOCIAL DISTORTION, ALLIGATOAH, DAME, HEAVEN SHALL BURN, BLACK VEIL BRIDES, HOT WATER MUSIC, FINCH ASOZIAL, GREEEN, MOTIONLESS IN WHITE, AUGUST BURNS RED, GLORYHAMMER & BATTLE BEAST.

Special Late Night Act: SCOOTER

Außerdem dürfen wir verkünden, dass auch nächstes Jahr wieder 4 Tage in Nickelsdorf gefeiert wird: 10.-13. Juni 2020. Zur Info: Donnerstag, 11.06., ist ein gesetzlicher Feiertag in Österreich. Sprich, wir müssen unseren Boss nur um 2 Urlaubstage anschnorren! ;-)

TICKETS:

Achtung! Die Friends Of Nova Rock Tickets sind bereits vergriffen. Seit heute früh hat die nächste Ticketpreis Phase gestartet. Festivalpässe ab € 189,99 gibt’s ab sofort:

bei Musicticket (www.musicticket.at)

(www.musicticket.at) in allen oeticket Filialen und Vertriebsstellen und unter bit.ly/NR20Tix

Filialen und Vertriebsstellen und unter bit.ly/NR20Tix in den Raiffeisenbanken Österreichs (Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder) erhältlich.

in allen HOFER Österreich Filialen. Das HOFER Ticket inkludiert zusätzlich zum Festivalpass auch Grillgut und ein alkoholfreies Getränk (pro Festivaltag). Mehr Infos ☛ https://eventplus.hofer.at/nova-rock/