Das Nova Rock Festival wird nächstes Jahr wieder 4 Tage, vom 14. bis 17. Juni, lang laufen. Mit internationalen und nationalen Bands hat das Festival jetzt schon einige Schmankerl auf Lager. Trotz einer etwas schwächeren Headlinerzeile passt das Gesamtbild sehr gut.

Für unsere Disctopia-Leser hab ich die relevanten Bands mal hervorgehoben. ;-)

DIE TOTEN HOSEN – AVENGED SEVENFOLD – VOLBEAT - IRON MAIDEN – MARILYN MANSON – RISE AGAINST – SEILER & SPEER – LIMP BIZKIT – KRAFTKLUB – STONE SOUR – PARKWAY DRIVE – BULLET FOR MY VALENTINE – WIZO – BODY COUNT FEAT. ICE-T – SKILLET – DAME – ARCH ENEMY – OK KID – HOLLYWOOD UNDEAD – KILLSWITCH ENGAGE – ASKING ALEXANDRIA – LATE NIGHT SPECIAL: OTTO & DIE FRIESENJUNGS – MAD CADDIES – ANTI-FLAG – MESHUGGAH – KRAUTSCHÄDL - STICK TO YOUR GUNS – POWERFLO - BEAST IN BLACK – THE CHARM THE FURY

