Nach Headlinerbestätigungen wie SYSTEM OF A DOWN, GREEN DAY oder SLAYER bestätigen die Veranstalter vom Nova Rock jetzt vier weitere Bands, die das Line Up noch besser machen.

Neu im Line Up sind:

STEEL PANTHER

“Lower the Bar”, das neue Album der ParodieGlamRocker wird am 24.03.17 erscheinen.

MACHINE GUN KELLY

der US Rapper ist immer wieder als Schauspieler aktiv und gilt als Zukunftshoffnung seines Genres.

DEAD!

rockig/alternative mit der richtigen Prise Punk aus Großbritannien.

LIKE A STORM

schon mit den größten Bands auf der Bühne, erdiger Hard Rock aus Neuseeland.

Somit ergibt sich folgendes Line Up an den einzelnen Tagen: