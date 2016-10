Das Nova Rock vervollständigt sein Headlinergespann und verlängert das Festival um einen Warm Up Day auf 4 Tage. Alter Verwalter, Ewald und Co. legen da mächtig was vor, doch alles der Reihe nach.

Zuerst die neuen Acts:

LINKIN PARK

BLINK-182

BEGINNER

SIMPLE PLAN

AIRBOURNE

187 STRASSENBANDE

ARCHITECTS

OF MICE & MEN

DANKO JONES

PIERCE THE VEIL

SUICIDE SILENCE

FEINE SAHNE FISCHFILET

THE DILLINGER ESCAPE PLAN (Farewell Tour)

DEVILDRIVER

AVATAR

Drei Tage Festival sind nicht genug.

Schon 2016 hat es der Booking Gott gut mit uns gemeint und großartige Bands über den großen Teich geschwappt. Auch für 2017 steigt die Zahl der Bands immens an, so dass wir uns entschließen mussten, auch 2017 wieder einen „Warm Up Tag“ einzurichten. Aller guten Dinge sind also wieder VIER.

Das NOVA ROCK Festival 2017 findet nun von 14. – 17. Juni 2017 statt.

Sichert euch euer „FRIENDS OF NOVA ROCK Ticket“ zum Vorzugspreis noch bis Faschingsbeginn 11.11.2016 um 11.11 Uhr, denn danach wird auf die nächste Preisstufe umgestellt.

Alle bereits erworbenen Tickets gelten NATÜRLICH AUCH für die Festivalverlängerung! Ihr braucht diesbezüglich kein neues Ticket kaufen, wenn ihr bereits eines euer Eigen nennt.

TICKETS:

bei Musicticket (www.musicticket.at)

(www.musicticket.at) in allen oeticket Filialen und Vertriebsstellen (sowie unter +43 1 96096 bzw. www.oeticket.com)

in den Raiffeisenbanken Österreichs (Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder) und auf tickets.raiffeisen.at erhältlich.