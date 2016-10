Das Warten hat ein Ende und das Nova Rock einen zweiten Headliner. Dieser ist niemand geringerer als die Herren von SYSTEM OF A DOWN.

Somit ergibt sich folgendes Line Up:

SYSTEM OF A DOWN – GREEN DAY – PROPHETS OF RAGE – RANCID – IN FLAMES – BROILERS – ME FIRST & THE GIMME GIMMES – HATEBREED – SSIO – ESKIMO CALLBOY – JAMARAM – THE HOFF (LNS)