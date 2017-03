ES GIBT NEUE BANDS FÜR DAS NOVA ROCK FESTIVAL

KREATOR – mit ihrem neuen #1 Album brennen die Pannonia Fileds und der Metalgott lächelt mit Sicherheit.

SUICIDAL TENDENCIES - sie sind die Helden einer ganzen Skate/Punk/Metal Generation und werden nicht müde.

BLACK STAR RIDERS - Rockgott Ricky Warwick is back – Moment, er ist ja noch gar nie weg gewesen.

CODE ORANGE – wer’s mal so richtig Harcore haben will, kommt an den Herrschaften aus Pittsburgh nicht vorbei.

ALEX VARGAS - warum nicht mal die richtige Portion Soul und Alternative in den Rock packen?



Für alle, die bereits ein Caravan VIP Kombiticket gekauft haben wird ab heuer ein eigener Caravan VIP Camping Platz geschaffen. Dieser befindet sich direkt beim Übergang von VIP Parkplatz zum Veranstaltungsgelände und in unmittelbarer Nähe der Duschen und WCs.Für alle, die bereits ein Caravan VIP Kombiticket gekauft haben wird ab heuer ein eigener Caravan VIP Camping Platz geschaffen. Dieser befindet sich direkt beim Übergang von VIP Parkplatz zum Veranstaltungsgelände und in unmittelbarer Nähe der Duschen und WCs.Gleichzeitig bitten wir alle Käufer der VIP Caravan Tickets somit auch am VIP Caravan Platz zu nächtigen und nicht mehr den Caravan 1 Platz zu benutzen.

VIP Camping Platz

Unmittelbar neben dem Caravan VIP befindet sich dann auch der VIP Campingplatz, angeschlossen an den VIP & Presse Parkplatz. Am Parkplatz selbst ist das campen mit sofortiger Wirkung untersagt. Dieser Campingplatz liegt dem Parkplatz am nächsten.

Update Caravan Tickets:

Caravan 1 – sold out

Caravan 2 – sold out

Silent & Clean – nur mehr wenige Restkarten

NEU: Caravan 3 – Verkaufsstart Do. 9.3.2017, 9 Uhr , dieser befindet sich jedoch ca. 500m vom Caravan 1 Platz entfernt. Achtung: limitierte Ticketanzahl!



TICKETS:

bei Musicticket (www.musicticket.at)

(www.musicticket.at) in allen oeticket Filialen und Vertriebsstellen (sowie unter +43 1 96096 bzw. www.oeticket.com)

in den Raiffeisenbanken Österreichs (Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder) und auf tickets.raiffeisen.at erhältlich.