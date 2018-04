Heute mal ein etwas längerer Bericht zum Nova Rock Festival. Lange dauert’s ja nicht mehr. ;-)

Early Camping

Early Access: 12. Juni, 16:00 Uhr – 13. Juni 8:00 Uhr

Offizieller Einlass: 13. Juni 9:00 Uhr

Tickets gibt’s vor Ort und HIER

Info bzgl. Early Caravan: Pro Caravan ist unabhängig von der Anzahl der MitfahrerInnen nur ein Early Caravan Ticket nötig!

Singer/Songwriter Stage

Zitat Nova Rock Festival Facebook Page:

“Deine Stimme zählt! Ab mit dir auf die Singer/Songwriter Stage am Nova Rock 2018 in der Hofer-Grill Area powered by Volume!

Nimm deine Gitarre, dein Waschbrett, die Triangel oder was auch immer DU zum Musizieren brauchst. Mach ein kurzes individuelles Bewerbungsvideo – sing‘ uns deine beste Nummer und erzähle uns musikalisch in einer kurzen Strophe warum DU am Nova Rock Festival 2018 spielen willst!

–> Nähere Infos zur Ausschreibung findest du unter folgendem Link: https://bit.ly/2I9yYAQ