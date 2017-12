Als kleines Geschenk vor Weihnachten präsentiert uns das Team des Nova Rock Festivals eine neue Bandwelle. Hier die neuen Acts:

THE PRODIGY – BILLY IDOL – BILLY TALENT – SUNRISE AVENUE – MEGADETH – JONATHAN DAVIS – PASSENGER – BRIAN FALLON & THE HOWLING WEATHER – LABRASSBANDA – BLACK STONE CHERRY – DEAD CROSS (feat. Mike Patton, Dave Lombardo) – NOTHING BUT THIEVES – TURBOBIER – DONOTS – ALL THEM WITCHES – THE STRUTS – LIONHEART

Hier nochmal das Gesamte Line Up im Überblick:

DIE TOTEN HOSEN – AVENGED SEVENFOLD – VOLBEAT – IRON MAIDEN – THE PRODIGY – MARILYN MANSON – BILLY IDOL – RISE AGAINST – SUNRISE AVENUE – BILLY TALENT – SEILER & SPEER – LIMP BIZKIT – STONE SOUR – KRAFTKLUB – MEGADETH – PARKWAY DRIVE – WIZO – BULLET FOR MY VALENTINE – JONATHAN DAVIS – PASSENGER – SKILLET – BODY COUNT FEAT. ICE-T – DAME – ARCH ENEMY – OK KID – HOLLYWOOD UNDEAD – KILLSWITCH ENGAGE – ASKING ALEXANDRIA – BRIAN FALLON & THE HOWLING WEATHER – BLACK STONE CHERRY – Late Night Special: OTTO & DIE FRIESENJUNGS – DEAD CROSS – LABRASSBANDA – MAD CADDIES – ANTI-FLAG – MESHUGGAH – NOTHING BUT THIEVES – TURBOBIER – KRAUTSCHÄDL – STICK TO YOUR GUNS – DONOTS – ALL THEM WITCHES – THE STRUTS – POWERFLO – BEAST IN BLACK – THE RAVEN AGE – THE CHARM THE FURY – LIONHEART