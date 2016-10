Es tut sich wieder was im Hause Nova Rock. Morgen, 13. Oktober 2016, wird uns der nächste Headliner präsentiert.

Was glaubt ihr, wer wird morgen bestätigt? SYSTEM OF A DOWN? DEPECHE MODE? GUNS N’ ROSES? Oder vielleicht doch wer anderer? Morgen gibt’s die Antwort!

Bereits bestätigte Bands:

GREEN DAY – PROPHETS OF RAGE – RANCID – IN FLAMES – BROILERS – ME FIRST & THE GIMME GIMMES – HATEBREED – SSIO – ESKIMO CALLBOY – JAMARAM – THE HOFF (LNS)