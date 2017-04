Das Nova Rock Team ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus und versorgt uns mit neuen Infos und Acts zum Festival.

Neu auf der Red Bull Brandwagen Stage sind:

CALLEJON – STRAY FROM THE PATH – TOUCHE AMORE – COYOTES – RED SUN RISING – MC BOMBER – MOOSE BLOOD – ALL FACES DOWN – KAISER FRANZ JOSEF – VIEW – AS LIONS – MALLORY KNOX – AHZUMJOT – THE RAVEN AGE – ME + MARIE – FREIRAUM5 – THE OVERALLS + many more to come

Glamping

Ab jetzt könnt ihr euch ein limitierted Podpad oder eine Nova Rock Lodge buchen.

Tickets und Infos gibt’s hier:

PODPAD

LODGE

Grill & Chill Area

Ab sofort gibt es in jeder Hofer Filiale wieder das Nova Rock Festival-Package inkl. 4-Tages-Festival-Pass.

Das heißt, ihr bekommt 1 x pro Tag eine Grillspezialität (wahlweise vegetarisch) und 1 x pro Tag 1 alkoholfreies Getränk in der Grill & Chill Area!