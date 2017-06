Nova Rock 2018 – Der neue Termin

NACH dem NOVA ROCK ist VOR dem NOVA ROCK! Irgendwie ist aber trotzdem davor auch schon wieder danach. Verwirrend.

NOVA ROCK presented by VOLUME

14. – 16. JUNI 2018

EARLY BIRD Tickets ab 19.6.2017 auf www.oeticket.com, www.musicticket.at und in allen Raiffeisenbanken Österreichs.

Alle Caravan-Flächen AUSVERKAUFT!

Ob 1, 2 oder 3, sowie SILENT & CLEAN – alle Caravan Stellplätze am NOVA ROCK Festival sind vergeben.

Die Singer/Songwriter Stage und der Zeitplan

In der in der stets gut gefüllten VOLUME Grill and Chill Area powered by Hofer gelegen, mit den entspanntesten Acts des Festivals. Da lohnt es sich vorbei zu schauen.

Geländeplan

200.000 Besucher freuen sich auf den aktuellen GELÄNDEPLAN.

HIER gehts zum Geländeplan.

COME ON BARBIE, LET’S GO PARTY!

Nach den ganzen tollen Bands noch Platz für Spaß in der Muskulatur?

Da kann geholfen werden!

NOVA ROCK PARTY AREA

Nach dem Headliner keinen Bock schon schlafen zu gehen?! Die Party Area hat täglich von Mittwoch bis Samstag bis in die Früh für euch geöffnet. Es erwartet euch ein gewohntes rockiges Hit Feuerwerk in unserem Partyzelt auf 1.500m2. Dieses Jahr haben wir noch mehr DJs für euch am Start. Es gibt nicht nur musikalisch ein paar Upgrades auch visuell tut sich dieses Jahr mehr. Für tägliche Abwechslung im Partyzelt ist auch gesorgt, folgende Highlights erwarten euch:

PARTYZELT: Mi- Sa ab 23 Uhr

· Mittwoch: Nova Rock Residents – DJ Nick, DJ Masi

NEU: Musikvideos untermalen den perfekten Sound. Unsere musikalischen Stimmungsmacher werden zusätzlich von MC Chris Breetzi unterstützt.

· Donnerstag: Addicted to Nova Rock – Special

NEU: mit großem DJ Battle der Addicted To Rock Residents – DJ Fly, DJane Kaileena Rox, DJ Filthy Beatz, DJ Fernando Dupree. Hier dürfen auch Special Effects nicht fehlen. Prädikat: sehens- und hörenswert.

· Freitag: (VIENNAs FIRST) 90ies CLUB – Special

Rock meets 90ies mit DJ-Team I’M A SLOTH, DJ David Jerina.

· Samstag: Best of Nova Rock mit unseren Nova Rock Residents – DJ Nick, DJ Masi

DJ TOWER: Mi-Sa ab 20 Uhr

Wer nicht bis 23 Uhr warten möchte, kann täglich ab 20 Uhr Open Air mit unserer DJ Crew vom DJ Tower nach Herzenslust rocken. Direkt vor dem Partyzelt haben wir unserem DJ Tower ein neues Gewandt verpasst und starten dort mit euch in die perfekte Party Nacht. Für perfekten Sound sorgen: DJane Pierre Ciseaux und DJ Masi.

DIE MIND OVER MATTER SINGLE BÖRSE

Einsame Herzen aufgepasst – neu mit dabei unsere Interpretation von analogem Tinder – die Mind Over Matter Singlebörse. Schau im Partyzelt an unserem Mind Over Matter Stand vorbei, melde dich an, stöbere durch die Anmeldungen oder lass dich finden und schließe den Bund fürs Nova Rock Festival und vielleicht ergibt sich ja auch mehr. Unter allen Rocker-Pärchen die sich bei uns am Stand finden – verlosen wir auch Tickets fürs Nova Rock 2018. Weil wir halt noch an die ewige Liebe glauben oder zumindest an schwülstige Pressetexte :)

NEU: SILENT DISCO

Stell dir vor, du bist von hunderten singenden und tanzenden Menschen umgeben, aber es ist komplett leise. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, zwischen denen du selber am Kopfhörer auswählen kannst, so dass jeder die Musik hört, auf die er gerade Lust hat! Unser Partner SILENT DISCO konnte auf seinen Veranstaltungen bereits 200.000 Besucher begrüßen (na da schau her, welch Zufall) und erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit und erweitert dieses Jahr auch unsere Party Area am Nova Rock. Besucht uns im SILENT DISCO Zelt von Mittwoch bis Samstag haben wir für euch geöffnet ab 20 Uhr. TIPP: WARNER Music Austria sorgt täglich um 19 Uhr für ein PRE-LISTENING eines noch nicht veröffentlichten Albums. Exklusiv könnt ihr die Alben von Royal Blood, Portugal The Man und Fleet Foxes vor dem offiziellen Release hören! Reinschauen und –hören zahlt sich aus!