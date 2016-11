Machen wirs kurz, da kommen ja wahre Kracher:

FATBOY SLIM – der Partymacher und eine der größten DJ Legenden.

SLAYER – geniales aktuelles Album, die Mannen um Tom Araya bereuen nichts. Wir auch nicht.

FIVE FINGER DEATH PUNCH – Die Metal Kung Fu Helden gehören auf jedes amtliche Festival.

RAG ‘N’ BONE MAN – so geht Blues und Soul heute.

A DAY TO REMEMBER – die richtige Rockmusik für ein unvergessliches Festival.

SABATON – schwedischer Powermetal at it’s best.

EPICA – holländischer Symphonic Metal rund um die wunderbare Simone Simons.

WAKRAT - so hart kann Punk sein, wenn er von RATM member Tim Commerford kommt.

SLEEPING WITH SIRENS – äußerst erfolgreicher (Punk)Rock aus Florida.

DAWA – eine Band, die durchaus als österreichische Singer/Songwriter Hoffnung zu bezeichnen ist.

FOUR YEAR STRONG – US-amerikanischer Neo Punk Rock der unter die Haut geht.

BLACK INHALE – purer, ehrlicher und kompromissloser Metal aus dem Zillingtal. So wird’s gemacht.

Wirklich schwer legendär.