Es rührt sich was beim Rock In Vienna. Am Pfingstwochenende 2017 wird das Festival über die Bühne gehen. Zwar ist bis jetzt nur der 5. Juni 2017 (Pfingstmontag) bestätigt, doch Gerüchten zufolge sollen die Veranstalter mit THE ROLLING STONES und BON JOVI verhandeln.

Doch nun zum heute bestätigten Headliner:

DIE TOTEN HOSEN

DIE TOTEN HOSEN und Wien verbindet eine lange und spezielle Freundschaft und so wundert es nicht, dass man sich nach zahlreichen Burgtheaterkonzerten zum 35. Bandjubiläum die Ehre auf der Insel gibt.

Am Anfang war der Lärm und so sind DIE TOTEN HOSEN die ersten Headliner des ROCK IN VIENNA 2017!

Tagestickets für den 5. Juni 2017 gibt es ab Freitag, 14. Oktober, 10:00 auf www.rockinvienna.at