Das Rock In Vienna geht 2017 in seine dritte Runde und findet zum ersten Mal vier Tage lang über Pfingsten von 2. bis 5. Juni auf der Wiener Donauinsel statt.

Jetzt wurden mit LEFT BOY, THE DEAD DAISIES und MONSTER MAGNET neue Bands bestätigt!

Das Festival ist nicht nur zum ersten Mal viertägig und genretechnisch breiter gestaltet, sondern verzichtet 2017 auch auf das duale Bühnenmodell.

Festivalpässe gibt’s um 159,90 € auf www.rockinvienna.at/tickets,

Tagestickets sind ab 59,90 € erhältlich.

Das RIV 2017 Line-Up bisher:

2. Juni: MACKLEMORE & RYAN LEWIS, HOUSE OF PAIN, LEFT BOY, APPLETREE

3. Juni: KINGS OF LEON, SILBERMIND, GROSSSTADTGEFLÜSTER, THE DEAD DAISIES, DONOTS

4. Juni: DEICHKIND, IN EXTREMO, MONSTER MAGNET, SCHMUTZKI

5. Juni: DIE TOTEN HOSEN, BEATSTEAKS, MARTERIA, CLUTCH, THE LIVING END