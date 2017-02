Letzte Woche Donnerstag gaben die Veranstalter des Rock In Vienna die letzten Headliner für die heurige Festival-Ausgabe bekannt. Dabei gab’s einen heftigen Shitstorm in den Sozialen Medien. Nach Headlinern wie METALLICA, RAMMSTEIN, IRON MAIDEN und KISS sollen dieses Jahr nämlich Bands wie MACKLEMORE, KINGS OF LEON, DEICHKIND und DIE TOTEN HOSEN als Headliner das Rock In Vienna “rocken”.

Besonders Early-Bird-Ticket-Käufer, welche heuer wieder mit ähnlichen Headlinern wie in den letzten beiden Jahren gerechnet hatten, zeigten sich empört und wollten eine Rückgabemöglichkeit für die bereits gekauften Tickets.

Nach der anhaltenden Kritik melden sich nun die Veranstalter mit folgendem Statement zu Wort:

“Liebe RiV-Freunde, liebe Medienvertreter



da unser diesjähriges Line Up doch sehr emotional berührt, liegt es uns am Herzen, euch über die Entwicklungen des RIV 2017 zu informieren.

Ganz klar ändert sich heuer die Ausrichtung des Rock in Vienna in eine breitere und neue Richtung.

Es gibt mehrere Gründe warum dies geschieht; zum einen sind 2017 einfach ganz andere Künstler im Sommer unterwegs als in den Vorjahren, und zum anderen wollen wir uns weiterentwickeln, eine größere Vielfalt bieten indem wir mehreren Musikstilen ein Zuhause auf der Insel geben.

Völlig richtig, manches „rockt“ vielleicht weniger als es „groovt“ und natürlich ist klar, dass ein Metalfan mit Macklemore und Silbermond weniger als mit Rammstein und Metallica anfängt, umgekehrt wird´s genauso sein ;-)

In keinem Fall vergessen wir die letzten zwei Jahre! Wir werden weiterhin Ausnahmekünstler auf das RIV holen und wenn dies auf der eingeschlagenen Route nicht möglich ist, dann gibt es eben einen anderen Weg, aber mit dem selben Qualitätsanspruch!

Wir sind stolz auf unsere Bands 2017, die im Übrigen mehr als 80 Millionen Alben verkauft haben und Stadien füllen.

Fazit: Wir werden wieder ein Festival mitten in Wien mit gewohntem Ambiente und Sauberkeit bieten. Verschiedene Musikstile werden dort ein Zuhause finden und jeder, der möchte, wird eine gute Zeit am RIV 2017 haben.”