Nun gibt es in Wien unzählige Festivals für beinahe jedes Genre. Ob Klassik, Hip-Hop, Pop, Rock oder Indie… doch eines hat mit Sicherheit gefehlt:

Endlich bekommt Wien was es schon lange verdient! Ein eigenes Extreme-Metal-Festival, das VIENNA METAL MEETING! In der Arena Wien wird es am Samstag, 8. April 2017, laut, sehr laut. Der Fokus liegt dabei auf Thrash/Black/Death Metal. Auf zwei Bühnen und mit 15 Bands aus dem In- und Ausland wird das härteste, schwärzeste und garantiert auch lauteste Festival des Jahres stattfinden.

Womit der noch kleine Bruder des international anerkannten EINDHOVEN METAL MEETING geboren ist!

Am Samstag, 8. April 2017, geht das VMM in seine allererste Runde.

Bereits fix an Bord:

SODOM (DE) – New record „Decision Day“

Seit 1981 wüten Tom Angelripper und Co. vom Ruhrpott aus über die Welt. Die Erstgeborenen der deutschen „Thrash-Top-3“ inspirierten Legionen von Metalbands aus dem Black-, Death- und Thrash-Bereich und beweisen mit ihrem brandneuen Album „Decision Day“ immer noch eindrucksvoll, wie man derbe rumpelt!

ASPHYX (NL) – New record „Incoming Death“

Unglaublich, aber wahr – die holländischen Kult-Deather ASPHYX feiern nächstes Jahr ihr 30-jähriges Bandjubiläum! Die Death/Doom-Legende rund um „Silberwolf“ und Gröl-Wunder Martin van Drunen hat letzten Herbst mit „Incoming Death“ endgültig den Sturm auf den Genre-Thron gestartet. Seid bereit für die erste Wien-Show nach vier Jahren!

BATUSHKA (PL) – Infamous record „Litourgiya“

Neben MGLA sind BATUSHKA die derzeit heißeste Black-Metal-Aktie aus dem unheiligen Polen. Die dunklen Hohepriester werden ihre legendär-orthodoxe Messe erstmals in der Bundeshauptstadt feiern – lasst euch das auf keinen Fall entgehen.

THE RUINS OF BEVERAST (DE) – Very first show in Vienna

Dunkler und geheimnisvoller Black Metal aus Deutschland. Selten live zu sehen und erstmals live in Wien.

MORTAL STRIKE (AT) – Vienna-Thrash-Institution

Sie werden lauter und lauter. Die sympathischsten Thrasher, die es gibt!

… freut euch auf einen weiteren Headliner und viele weitere Bands, die in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden.

Tickets gibt’s unter www.oeticket.com