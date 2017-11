Way Of Darkness Open Air

Yo, Metalhunters! Am 5. und 6. Oktober 2018 gibt es die siebte Auflage des Way Of Darkness Open Airs. Das Festival war von 2006-2011 vollkommen zurecht eine der zahlreichen gemütlichen Alternativen zu überfüllten Schlammtümpellandschaften. Schauplatz wird die Stadthalle im oberfränkischen Lichtenfels sein, die sich bisher sechsmal als festivaltauglich erwiesen hat. “Die kleine Schwester” des Party.San Open Airs verlangt nur 57,00€ und beschert euch eine volle Breitseite aus dem Black, Death und Thrashsektor.

Spread the Word! – Way Of Darkness Is Going to Attack!

http://wayofdarkness.de/