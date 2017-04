Das kleine aber feine Headbangers Open Air geht in die 20. Runde! Wer aus dem Norden kommt und kein Bock auf die großen Events hat, muss zum Headbangers Open Air. Die Info von der offiziellen Webseite soll Beschreibung genug sein.

“Die größte Gartenparty der Welt ??? Das Headbanger´s Open Air wird nicht umsonst als “Größte Gartenparty der Welt” bezeichnet. In 2016 startet das 19. Festival in Brande-Hörnerkirchen (bei Elmshorn) – oder wie von Gooo… so trefflich übersetzt: Fire-Hornchurches . Veranstaltungsort ist ein abgebrannter (und restaurierter) Bauernhof mitten in der Botanik, wo der Veranstalter seinen privaten Garten jedes Jahr auf´s Neue für Horden von (zumindest im Geiste) Langhaarigen öffnet. Auf dem HOA findet man an Bandauswahl fast alles an klassischem Metal – von den Legenden der Achtziger und Neunziger aus der ganzen Welt, über Lokalmatadoren, Geheimtipps bis hin zu Newcomern, welche hier ebenfalls eine Chance erhalten .

Die Bühne steht auf dem ehemaligen Hofgelände, die umliegenden Felder dienen als Park- und Campingground. Für Pilsbuden, Futterstände und Frühstück, alles zu humanen Preisen, ist gesorgt.”

Legenden der 80er- und 90er-Jahre sind dieses Jahr u.a. die PRETTY MAIDS, WARRANT sowie der aus Seattle stammenden Heavy/Power-Metal-Truppe SANCTUARY. Alles in allem gibt´s in Brande-Hörnerkirchen ordentlich wat auf die Stulle, für schmales Geld.

Zur Webseite geht es hier: http://veranstalter.wixsite.com/h-o-a