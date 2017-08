„Wenn nichts dagegen spricht, warum nicht”, zuckt Alice Cooper mit den Schultern auf die Frage ob er nach wie vor auf Tour gehen wolle. „Es ist das, was ich liebe. Und niemand konzentriert sich so stark wie wir auf die Show, musikalisch und visuell. Ich bin froh, ein elder statesman zu sein, und gesund obendrein. Ich blicke hinüber zu Freunden wie Ozzy, Iggy und Steven Tyler als ebenfalls Überlebende. Wir sind Fleischfresser, keine Dinosaurier. Wir fressen jede Band, die sich uns in den Weg stellt.“

Die Bühne ist das Element des Pfarrersohns aus Detroit, der mit künstlichem Blut, Live-Enthauptungen, Monstern, Riesenspinnen und weiteren groß inszenierten Schockeffekten die Zuseher bereits Jahrzehnten schaudern lässt.

Na das verspricht ja mal eine tolle Show zu werden. Und obendrauf gibt’s mit EUROPE fetten Support. Also, wenn ihr noch keine Tickets habt, dann solltet ihr euch schnell welche besorgen!

