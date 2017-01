AMON AMARTH setzen ihren Raubzug durch Europa im Frühjahr 2017 fort und kommen am 1. April in den Posthof Linz!



Schwedens Heavy-Metal-Wikinger AMON AMARTH haben soeben ihre Rückkehr nach Europa für Frühjahr 2017 angekündigt, um ihr aktuelles Album „Jomsviking” zum Besten zu geben.



AMON AMARTHs zehntes Studio-Album „Jomsviking” wurde im März über Sony veröffentlicht. Die Platte ging auf Platz #1 in Deutschland und Österreich, sowie auf #3 in der Schweiz. Special Guest dieser Tour sind ihre Landsleute, die legendäre Melodic-Death-Metal-Band DARK TRANQUILLITY aus Göteborg, Schweden, die ihr neues Album „Atoma” live vorstellen werden. Dieses wurde Anfang des Monats über Century Media veröffentlicht und allseits begeistert aufgenommen.



Des Weiteren werden OMNIUM GATHERUM aus dem Norden Finnlands Teil der vernichtenden AMON AMARTH Tour 2017 sein.



AMON AMARTH kommentieren das wie folgt: „Auf unserer aktuellen Europa Tour haben wir so viel Spaß, dass wir uns dazu entschlossen haben, zurückzukehren! Wir freuen uns sehr darauf auch neue Städte zu spielen. Der Spaß geht weiter und wir werden dieses Mal die Niederlande, Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich und Spanien gemeinsam mit DARK TRANQUILLITY und OMNIUM GATHERUM verwüsten. Die Shows werden fantastische, Bier getränkte Nächte des Heavy Metals. Wir freuen uns euch verrückte Berserker zu sehen. Zieht euch warm an und bereitet euch vor, um zu kämpfen, zu plündern und eure Hörner zu heben. RAISE YOUR HORNS!“



DARK TRANQUILLITY dazu: “Wir sind begeistert, dass wir Anfang nächsten Jahres „Atoma“ auf die europäischen Bühnen bringen können. Es ist uns eine Ehre unsere Landsmänner von AMON AMARTH als Main Support auf deren anstehender Tour unterstützen zu dürfen. Hörner hoch!“

