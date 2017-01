Manche Bands werden einfach nie müde und leben den Metal von den Zehen- bis in die Fingerspitzen.



Dazu zählen ANTHRAX mit absoluter Zielsicherheit.



Von Scott Ian bereits 1981 gegründet, gehören sie neben SLAYER, METALLICA und MEGADETH zu den “Big Four” des Thrash Metal und haben schon eine verdammt lange Karriere auf dem Buckel, wo sich nach wie vor jeder selbst ernannte Junior-Freizeit-Guitar-Hero ein Scheibchen abschneiden kann.



Im Februar 2016 ist das aktuelle Album “For All Kings” erschienen und beweist aufs neue, wer die Könige im Thrash Universum sind.



Auch THE RAVEN AGE aus London fahren ein ordentliches Heavy Brett und werden ANTHRAX in Wien am 13. März unterstützen!

Ein absoluter Pflichttermin für Thrash-Metal-Fans!

Tickets gibt’s hier: http://www.oeticket.com