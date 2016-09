Alter Falter! Da kommt ein mega Metal-Paket auf uns zu! Die Bay Areas Floridas und Kaliforniens schicken zwei wichtige Exporte nach Europa in Sachen Death und Thrash Metal. Niemand geringeres als OBITUARY und EXODUS werden gemeinsam mit Unterstützung von PRONG und KING PARROT die Bühnen Europas regelrecht abreißen. Und am 18. November machen sie halt in der Arena Wien. Es darf also wieder geheadbangt und gemosht werden!

Tickets gibt’s unter www.musicticket.at und www.oeticket.com

Tour Dates: