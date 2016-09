Frankfurt, 6. Mai 2016 – Das langersehnte neue Studioalbum erscheint im Herbst 2016. Die darauffolgende Tour startet am 21. November 2016 in der Frankfurter Festhalle.

Nachdem man 2014 und 2015 vor insgesamt 600.000 Fans am Hockenheimring spielte, wird es Zeit, die Reunion der Böhsen Onkelz auf eine andere und neue Ebene zu bringen. Die Bandchemie, so sind sich alle einig, ist heute so gut, wie nie zuvor. Die Bandseele ist repariert und mehr noch: Sie lebt und will frei drehen, sich frei singen und auf große Reise gehen.

Diese Reise führt die Onkelz durch die größten Hallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Egal ob in den legendären Westfalen-, Fest- oder anderen Hallen: Ein Onkelz Konzert ist purer Energieaustausch zwischen einer Band und ihren hunderttausenden Fans. Die Stimmung auf diesen Shows ist mit nichts vergleichbar. Vielleicht am ehesten noch mit den euphorisierenden, gänsehauterzeugenden Chören der großen, europäischen Fußballstadien. Tausende Fans aus den unterschiedlichsten Schichten, die in den Farben ihrer Lieblingsband zu einer tanzenden Masse aus Kraft und Geist verschmelzen.

Neue Songs und Glanzlichter aus der Onkelz-Discografie so wie der ultimative Fan-Zusammenhalt: Das alles macht ein BÖHSE ONKELZ Konzert zu einem Ereignis, nach dem einem nichts mehr so energetisch, nichts mehr so kraftvoll erscheint, wie diese zweieinhalb Stunden.

Die Onkelz sind in der Stadt. Und was machst Du?

Tickets für das Konzert sind leider schon ausverkauft. Haltet euch aber fern von Schwarzmarkt-Tickets!

Tour Dates: