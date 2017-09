DIE TOTEN HOSEN

Fr, 22.12.2017 | Wiener Stadthalle, Wien

Doors: 18:30 | Begin: 20:00

“Laune der Natour 2017″ präsentiert von Hitradio Ö3

Das Warten hat ein Ende, es ist soweit: DIE TOTEN HOSEN gehen mit ihrem aktuellen Album auf “Laune der Natour“!

Im Mai erschien “Laune der Natur“, mit dem DIE TOTEN HOSEN nicht nur einen Jubiläumserfolg feiern konnten – es ist ihr zehntes Nr.1-Album -, sie belegten auch zeitgleich in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Spitzenplätze der Long-Playcharts. Alle drei Länder stehen nun auch auf dem Plan der Konzertreise, die am 05.11.2017 in Chemnitz startet.

Im Sommer räumte die Band schon auf den größten Festivals im deutschsprachigen Raum gewaltig ab und lockte hierzulande auch tausende Fans zu exklusiven Solo-Shows nach Innsbruck und Wiesen. Jetzt freuen sich die fünf Düsseldorfer darauf, ihren Fans in den Hallen nochmal die “hosentypische” Vollbedienung zu verpassen. Im Gepäck: Hymnen, Klassiker und Gassenhauer sowie viel neues Material vom hochgelobten Album “Laune der Natur“.

“Die erste Jahreshälfte hat uns wahnsinnig viel Freude bereitet, aber jetzt geht es für uns erst so richtig los, weil es immer eine Weile dauert, bis die neuen Lieder mit den alten zusammenwachsen. Wir sind bereit, das Gaspedal wieder voll durchzutreten.“ heißt es dazu von Seiten der Band.

Es wird auf jeden Fall wieder laut, es wird schrill und Freunde spektakulärer Bühnenshows werden voll auf ihre Kosten kommen.

Der exklusive Vorverkauf für den Wien-Termin der “Laune der Natour 2017″ startet am 30.08.2017 um 18:00 Uhr ausschließlich über die Kanäle von DIE TOTEN HOSEN (shop.dietotenhosen.de). Der allgemeine Vorverkauf startet am 06.09.2017 um 18:00 Uhr in allen oeticket VVK-Stellen (www.oeticket.com / 01-96096) und direkt bei der Wiener Stadthalle (www.stadthalle.com / 01-7999979).