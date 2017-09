Sie treiben den modernen Metal aktuell zu ungeahnten Höhenflügen, ohne je den Boden unter den Füßen zu verlieren und den Kontakt zu ihren Fans zu unterbrechen.



Das letzte Album “Got Your Six” war schon ein absoluter Meilenstein und die anstehende Tour wird sicherlich alles in den Schatten stellen, weil sich FIVE FINGER DEATH PUNCH seit jeher immer weiterentwickeln.



Im Doublebilling mit IN FLAMES, die mit “Battles” ebenso gerade wieder ein Meisterwerk abgeliefert haben und mit OF MICE & MEN als Support kommt ein unglaubliches Package auf uns zu.



Freuen wir uns auf einen gewaltigen Abend.

ATTENTION:



Hier das aktuelle Statement von Ivan Moody zur Lage.



Hört sich gut an.



HIER KLICKEN.